Наомі Кемпбелл приєднається до Victoriaʼs Secret (фото, відео)

Легендарна супермодель поділилася з прихильниками новинами.

Related video

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл натякнула, що може з’явитися на зірковому заході Victoria Secret Pink Carpet, щоб почати їхнє "Світове турне" на Prime Video у вересні 2023 року. Знімком зірки подіумів бренд ділиться у своєму Instagram з понад 75 млн підписників.

Сама Наомі також опублікувала в Instagram свій гламурний знімок, щоб прорекламувати презентацію заходу The Tour 23, премʼєра якого буде 26 вересня 2023 року. У кадрі мама двох дітей постала з розпущеним волоссям та в металічній мінісукні.

А 6 вересня зірки зберуться для реклами проєкту. "Victoriaʼs Secret" розповіли про деяких моделей, які відвідають цей зірковий захід, а також закликали "стежити за оновленнями" щодо інших знайомих осіб, які можуть з’явитися.

Бренд спідньої білизни запустив кампанію, щоб повернути моделей із культового списку "Ангелів Victoriaʼs Secret" разом із новими обличчями.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Наомі Кемпбелл

Джулія Фокс і Адріана Ліма — ще дві зірки, які можуть зʼявитися під час події.

VS натякнули, що Ліла Мосс, Джіджі Хадід, Гейлі Бібер і Наомі Кемпбелл дебютують на найбільшому модному заході, де всі колишні ангели VS і нові обличчя зберуться разом.

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала перший кадр співпраці з PrettyLittleThing.

Також Фокус писав про привітання від Наомі Кемпбелл Майкла Джексона в день його 65-річчя.