Наоми Кэмпбелл показала шикарные образы от начинающих дизайнеров

Супермодель и мать двоих детей продвигает молодые таланты и работает исполнительным продюсером.

Наоми Кэмпбелл является одной из самых известных и популярных моделей в мире. Она до сих пор выходит на подиум, участвует в фотосессиях, а теперь использует свое влияние, чтобы поддерживать начинающих дизайнеров. Об этом пишет WWD.

Наоми Кэмпбелл объясняет: "Я рассматриваю себя как творца перемен. Как человек, способный изменить ситуацию, я подумала, что это было бы хорошо. Я чувствовала, что это отличный способ добиться перемен в отрасли, добиться признания моих начинающих дизайнеров и увидеть их на глобальной платформе".

Наоми Кэмпбелл

Прежде всего, Кэмпбелл хотела бы, чтобы индустрия моды изменилась, "открыв все границы". По ее мнению, мода не должна проводить дискриминацию и позволять всем и каждому, кто хочет, приезжать и проводить показы в любой стране.

Супермодель будет в центре внимания, когда коллекция молодежного бренда PrettyLittleThing от Наоми Кэмпбелл будет представлена ​​5 сентября на показе на Cipriani Broadway в Манхэттене.

Кэмпбелл делит центр внимания с двумя дизайнерами — Виктором Анатэ и Эдвином Томпсоном из Theophilio. Анатэ, малоизвестный 20-летний нигерийский дизайнер, и Томпсон, уроженец Ямайки и проживающий в Нью-Йорке креативщик, ее протеже.

Их соответствующее наследие — нигерийское и ямайское — нашло отклик у Кэмпбелл. Так что она помогла им создать наряды, которые будут показаны на подиуме.

Также Наоми Кэмпбелл продолжает работать продюсером. Ранее в этом году она стала соавтором рекламного ролика "Dare to Be You" для BMW XM, высокопроизводительного гибридного автомобиля. Также она стала продюсером документального сериала AppleTV+ "Супермодели", в котором она появляется вместе с Синди Кроуфорд , Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон.

Время, когда она была на пике карьеры, Наоми сейчас вспоминает с ностальгией.

"Это время было таким веселым, таким креативным. Когда-то все эти великие гении жили одновременно. Это было волшебно и весело. Это был действительно период творчества. Было так приятно чувствовать, что ты, как модель, участвуешь во всем этом с дизайнерами и фотографами. Вы были частью этого", — говорит модель.

Говоря о тех, с кем ей приходилось работать, Наоми с особой нежностью вспоминает Аззедина Алайю, Джанни Версаче, Ива Сен-Лорана и конечно Карла Лагерфельда.

Сейчас, по словам Наоми, все происходит намного быстрее. Это ускорение касается глобального рынка быстрой моды, на котором работает PrettyLittleThing, а также его материнской компании Boohoo.

Наоми показала на себе наряды, которые скоро будут продаваться онлайн. Это атласный комбинезон с лацканами, плащ из искусственной кожи с поясом, мини-платье с воротником-бретелькой, вечернее платье кремового цвета и платье, обнажающее бедра, расшитое пайетками.

Напомним, ранее супермодель сообщила, что стала матерью во второй раз. Судя по всему, ее сын появился на свет благодаря суррогатному материнству, как и ее старшая дочь.