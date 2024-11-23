"Новых партнеров нет": глава МИД Германии Бербок разводится после 17 лет брака

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок и ее уже экс-супруг Даниэль Холефляйш познакомились 20 лет назад, когда оба были в партии "Зеленых". Ради двух дочерей они продолжают жить в одном доме.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок разводится с мужем Даниэлем Холефляйшем после 17 лет брака. Чиновница появилась на конференции ООН по изменению климата в столице Азербайджана Баку без обручального кольца, а сегодня обнародовала заявление о разводе, сообщает Bild.

Главу МИД Германии заметили без обручального кольца во время международного саммита COP29 в Баку, а 22 ноября она объявила о разводе с мужем Даниэлем Холефляйшем, пишут журналисты. В браке они провели 17 лет.

В Bild говорят, что располагают заявлением министра, в котором она объяснила причину разрыва.

"Некоторое время назад во время длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет", — написала Бербок.

Отмечается, что Анналена и Даниэль начали отношения 20 лет назад, когда оба были членами немецкой политической партии "Зеленых". Впоследствии Бербок возглавила партию, а Холефляйш после этого покинул ее ряды. У экс-супругов есть дети: девятилетняя и тринадцатилетняя дочери. Ради них они остаются жить вместе.

"Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме", — сообщила дипломат.

Напомним, 13 ноября в СМИ назвали причину развода Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака. Блогер Таша Ластин сообщала, что актер изменял жене с актрисой Саттон Фостер, а источник издания Us Weekly подтвердил слухи.

Также 26 октября украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая сообщила подтвердила развод с Бедняковым и рассказала, что стало причиной.