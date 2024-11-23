"Нових партнерів немає": голова МЗС Німеччини Бербок розлучається після 17 років шлюбу

Голова німецької дипломатії Анналена Бербок і її вже ексчоловік Даніель Холефляйш познайомилися 20 років тому, коли обидва були в партії "Зелених". Заради двох доньок вони продовжують жити в одному домі.

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розлучається з чоловіком Даніелем Холефляйшем після 17 років шлюбу. Урядовиця з'явилася на конференції ООН зі зміни клімату в столиці Азербайджану Баку без обручки, а сьогодні оприлюднила заяву про розлучення, повідомляє Bild.

Очільницю МЗС Німеччини помітили без обручки під час міжнародного саміту COP29 в Баку, а 22 листопада вона оголосила про розлучення з чоловіком Даніелем Холефляйшем, пишуть журналісти. У шлюбі вони провели 17 років.

У Bild говорять, що мають у розпорядженні заяву міністерки, в якій вона пояснила причину розриву.

"Деякий час тому під час тривалого процесу ми разом вирішили, що ми більше не пара. Щоб уникнути можливих спекуляцій: нових партнерів немає", — написала Бербок.

Зазначається, що Анналена і Даніель почали стосунки 20 років тому, коли обидва були членами німецької політичної партії "Зелених". Згодом Бербок очолила партію, а Холефляйш після цього залишив її ряди. У експодружжя є діти: дев'ятирічна та тринадцятирічна доньки. Заради них вони лишаються жити разом.

"Найважливішим для нас залишається турбота про те, щоб наші дві доньки могли рости в мирі та любові. Тому ми продовжуємо жити в нашому спільному будинку в Потсдамі", — повідомила дипломатка.

Нагадаємо, 13 листопада у ЗМІ назвали причину розлучення Гʼю Джекмана з Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу. Блогерка Таша Ластін повідомляла, що актор зраджував дружині з акторкою Саттон Фостер, а джерело видання Us Weekly підтвердило чутки.

Також 26 жовтня українська телеведуча й акторка Анастасія Коротка повідомила підтвердила розлучення з Бєдняковим і розповіла, що стало причиною.