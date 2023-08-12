Наомі Кемпбелл розповіла про подорожі з донькою

Зірка подіумів виховує дворічну доньку та одномісячного сина, яких не показує публіці.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл зізналася, що її 2-річна донька вже досвідчена мандрівниця та приєдналася до неї в подорожах до Африки та Близького Сходу. Про свою спадкоємицю зірка подіумів розповіла Vogue.

У розмові з виданням Наомі зізналася, що її дочка "катається з нею" під час поїздок за кордон.

У випуску Vogue за вересень 2023 року Наомі, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста і Крісті Терлінгтон позували разом для історичної обкладинки. Ікони дев’яностих рекламують майбутній документальний серіал Apple TV+ "Супермоделі", прем’єра якого запланована на 20 вересня.

Випуск Vogue за вересень 2023

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Модель китайсько-ямайського походження сказала: "Вона катається зі мною, громадянином світу, постійно в літаку. Вона була в Африці та на Близькому Сході. Це нелегко і вимагає більшої організації, більшого планування; і це зміниться, коли вона піде до школи".

Наомі Кемпбелл з донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Нагадаємо, 53-річна Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Також Фокус писав про рідкісне фото дворічної доньки британської супермоделі.