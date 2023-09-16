Кейт Міддлтон дебютувала на публіці з новою зачіскою (фото)

Герцогиня Кембриджська і Корнуольська традиційно носить довге волосся на прямий проділ, але з приходом осені вона вирішила трохи освіжити й оновити свій образ.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін задає тренди не тільки в одязі, а й у зачісках. Дружина спадкоємця британського престолу під час відвідин благодійної організації HMP High Down в Саттоні з'явилася з традиційно розпущеним і укладеним об'ємними локонами волоссям, проте тепер її обличчя обрамляє чубчик. Нова зачіска принцеси дуже нагадує ту, яка була у Феррі Фоссет, американської моделі, акторки і художниці з 70-их, пише Harpers Bazaar.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі (фото)

Чубок, з яким з'явилася Кейт, часто називають шторкою. Це довгий чубчик, покладений посередині для створення ефекту "фіранки", який м'яко переходить у решту волосся — класична стрижка для оновлення стилю з мінімальними зобов'язаннями. Порівняно з коротшим і структурованим чубчиком він може поєднуватися з волоссям різної довжини й типу.

Кейт Міддлтон із новою зачіскою Фото: Getty Images

За словами перукарки Ніки Кларк, чубчик-шторка, що став буквально вірусним ще 2021 року, — "неймовірно універсальний, пасує для будь-якої довжини волосся й дає змогу модниці по-справжньому взяти на себе відповідальність за свій образ". Він ідеально пасує для створення як образу зухвалої пані, так і більш жіночного й лаконічного, що на своєму прикладі продемонструвала Кейт Міддлтон.

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Ще один варіант чубчика-шторки

Чубчик-шторка може бути різної довжини: короткий і милий або такий, що досягає брів і злегка прикриває їх. Головне — орієнтуватися на форму обличчя і довжину решти волосся.

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