Кейт Міддлтон зʼявилася з годинником за 216 тисяч грн (фото)
Королівська персона також продемонструвала особливу підвіску з ініціалами дітей.
Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці з годинником за 5,750 доларів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
Майбутній король Великобританії, принц Вільям, та його дружина 14 вересня 2023 року відвідали початкову школу Медлі в Герефорді.
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Принцеса Уельська під час виходу продемонструвала вузькі чорні штани з чорним топом, міцні черевики на шнурівці та твідовий фактурний сірий блейзер. Швидка прогулянка лісом була частиною щотижневого шкільного уроку на відкритому повітрі, який є особливою частиною навчальної програми, що заохочує "екологічну обізнаність, збереження та управління лісами", повідомляє People.
А Вільям був одягнений у сірий блейзер, чорні штани і ніжно-блакитну сорочку.
Проте родзинкою образу коханої старшого сина короля Чарльза ІІІ став годинник з нержавіючої сталі від Cartier за $5,750 (понад 216 тисяч грн).
Також Кейт додала до нового луку персоналізовану підвіску з ініціалами своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила образ Меган Маркл.
Також Фокус писав про причину перебинтованої руки Кейт Міддлтон під час нещодавньої публічної появи.