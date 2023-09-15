Кейт Миддлтон появилась с часами за 216 тысяч грн (фото)

Королевская персона также продемонстрировала особую подвеску с инициалами детей.

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Кейт Миддлтон появилась на публике с часами за 5,750 долларов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Будущий король Великобритании, принц Уильям, и его жена 14 сентября 2023 года посетили начальную школу Мэдли в Херефорде.

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Бриллиантовые серьги и персонализированная подвеска: Кейт Миддлтон посетила тюрьму (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская во время выхода продемонстрировала узкие черные брюки с черным топом, прочные ботинки на шнуровке и твидовый фактурный серый блейзер. Быстрая прогулка по лесу была частью еженедельного школьного урока на открытом воздухе, который является особой частью учебной программы, поощряющей "экологическую осведомленность, сохранение и управление лесами", сообщает People.

А Уильям был одет в серый блейзер, черные брюки и нежно-голубую рубашку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Однако изюминкой образа возлюбленной старшего сына короля Чарльза III стали часы из нержавеющей стали от Cartier за $5,750 (более 216 тысяч грн).

Также Кейт добавила к новому луку персонализированную подвеску с инициалами своих троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Напомним, Кейт Миддлтон повторила образ Меган Маркл.

Также Фокус писал о причине перебинтованной руки Кейт Миддлтон во время недавнего публичного появления.