Наомі Кемпбелл у похмурому образі відвідала церемонію BAFTA-2024 (фото)

На "британському "Оскарі" зʼявилася низка знаменитостей. Зокрема, принц Вільям, Вера Вонг і українська команда фільму "20 днів у Маріуполі".

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл напередодні відвідала церемонію BAFTA-2024 у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Легендарна зірка подіумів вийшла на червону доріжку в Королівському фестивальному залі перед щорічною церемонією нагородження найкращих у кіно ("британський Оскар").

Мати двох дітей дуже нагадувала зірку серіалу "Зрадники" Клаудію Вінклман у своїй накидці з капюшоном і густою бахромою.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Наомі одягла свою накидку на сукню А-силуету із золотим поясом, зробивши драматичний смокі-айз.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Шотландський актор Девід Теннант провів цьогорічну церемонію в прямому ефірі з Королівського фестивального залу в лондонському Саутбенк-центрі, а цілий вечір були присутні запрошені ведучі, які вручали нагороди.

Клаудія Вінклман

Зокрема, серед гостей вечора був принц Вільям, який зʼявився на публіці без дружини Кейт Міддлтон, яка одужує після операції на черевній порожнині.

BAFTA — церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Нагадаємо, на BAFTA-2024 український фільм "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу в номінації кращої документальної картини.

Також Фокус писав про появу дизайнерки Вери Вонг на заході в рамках BAFTA-2024.