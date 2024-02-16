Вера Вонг відвідала церемонію BAFTA в Лондоні (фото)

На заході, який відбувся за підтримки Bulgari, Вера продемонструвала контрастне вбрання. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

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74-річна американська модельєрка Вера Вонг вийшла на червону доріжку BAFTA Gala 2024 у Лондоні. Про це пише People.

Авторка бажаних весільних суконь прибула до розкішного лондонського готелю Peninsula у приголомшливій білій сукні. Вбрання мало елегантний капюшон, а також чорні знімні рукави для яскравого контрасту.

На заході, який відбувся за підтримки ювелірного дому Bulgari, Вера розпустила своє довге темне волосся.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Американська дизайнерка зробила легкий вечірній макіяж.

Вонг позувала для кількох фотографій на помаранчевому килимі, перш ніж зайти всередину, де вона зробила ще кілька кадрів.

BAFTA — церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва ("британський Оскар").

Вера Вонг Фото: Getty Images

Ікона моди, відома своїми розкішними весільними вбраннями, нещодавно зізналася, що не позбавляє себе фастфуду чи алкоголю.

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — розповідала Вера.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Вона також може зʼїсти "пончик із кремовою начинкою та цукровою глазур’ю".

Мама двох дітей також розповіла, що наполеглива праця зберігає її молодість.

"По суті, я працювала все своє життя, тому це справді було про роботу. Я думаю, що робота зберігає молодість і стимулює", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, принц Вільям також планує відвідати церемонію BAFTA без Кейт Міддлтон.

Раніше Фокус писав про дорослих доньок Вери Вонг.