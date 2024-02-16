Вера Вонг посетила церемонию BAFTA в Лондоне (фото)

На мероприятии, которое состоялось при поддержке Bulgari, Вера продемонстрировала контрастный наряд. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.

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74-летняя американская модельер Вера Вонг вышла на красную дорожку BAFTA Gala 2024 в Лондоне. Об этом пишет People.

Автор желанных свадебных платьев прибыла в роскошный лондонский отель Peninsula в потрясающем белом платье. Наряд имел элегантный капюшон, а также черные съемные рукава для яркого контраста.

На мероприятии, которое состоялось при поддержке ювелирного дома Bulgari, Вера распустила свои длинные темные волосы.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Американский дизайнер сделала легкий вечерний макияж.

Вонг позировала для нескольких фотографий на оранжевом ковре, прежде чем зайти внутрь, где она сделала еще несколько кадров.

BAFTA — церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства ("британский Оскар").

Вера Вонг Фото: Getty Images

Икона моды, известная своими роскошными свадебными нарядами, недавно призналась, что не лишает себя фастфуда или алкоголя.

"Я действительно ем McDonald's, несомненно. Я заказываю его каждый день, примерно две недели, а потом меняю", — рассказывала Вера.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Она также может съесть "пончик с кремовой начинкой и сахарной глазурью".

Мама двоих детей также рассказала, что упорный труд сохраняет ее молодость.

"По сути, я работала всю свою жизнь, поэтому это действительно было о работе. Я думаю, что работа сохраняет молодость и стимулирует", — поделилась знаменитость.

Напомним, принц Уильям также планирует посетить церемонию BAFTA без Кейт Миддлтон.

Ранее Фокус писал о взрослых дочерях Веры Вонг.