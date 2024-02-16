74-річна Вера Вонг показала себе без макіяжу (фото)

Дизайнерка проводить час у Лондоні. Вона показала свій нічний перекус.

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74-річна американська модельєрка Вера Вонг показала, як виглядає без макіяжу. Знімком знаменита дизайнерка поділилася в Instagram.

Авторка розкішних та бажаних весільних суконь позувала вдома, примірявши рожеву піжаму із сердечками.

"Нічний перекус. Риба та чипси в Лондоні. Ніколи не достатньо кетчупу!" — написала Вонг.

Її довге чорне волосся було розпущене. Вера позувала без макіяжу, демонструючи свою природну красу, яка давно вражає фанатів 74-річної дизайнерки.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

Як відомо, Вера Вонг, секрети краси якої цікавлять багатьох, не дотримується суворих дієт.

"Я їм McDonald's, безумовно. Я замовляю його щодня, тижнів зо два, а потім поміняю… А ще мені подобаються пончики з кремовою начинкою і цукровою глазур'ю. Це як пончик із желе, але всередині крем, ванільний крем. Мені ще подобається рожевий із посипкою", — розповідала раніше авторка весільних суконь.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

Знаменитість — не з тих людей, хто щосили намагається зберегти молодість, виснажуючи себе вправами, процедурами та іншими способами уповільнити старіння.

"Я ніколи не думала про те, щоб щосили намагатися зберегти молодість із фанатичною одержимістю", — зізнавалася Вонг.

Нагадаємо, Вера Вонг показала своїх дорослих доньок.

Також Фокус писав про раціон харчування 74-річної Вери Вонг.