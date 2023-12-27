Вєра Вонг показала на рідкісному фото своїх дорослих доньок

74-річна дизайнерка Вєра Вонг сфотографувалася разом зі своїми прийомними дітьми. Вражаюче юна Вєра опублікувала знімки з доньками Сесілією і Жозефіною.

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Друга світова війна ще була свіжа в пам'яті, коли Віра Вонг народилася 1949 року, але легендарна дизайнерка довела, що вік — це всього лише цифра, коли вона опублікувала кілька знімків зі своєї різдвяної вечірки. 74-річна Віра опублікувала спільне фото разом із доньками: 33-річною Сесілією та 30-річною Жозефіною. Про це пише Daily Mail.

Однак різниця у віці в сорок з гаком років здавалася нерозрізненною, оскільки мати і доньки позували в однакових бірюзових вечірніх сукнях перед бездоганно накритим обіднім столом.

Вєра Вонг

Стоячи пліч-о-пліч за Вірою, яка сиділа на сходах, Сесілія і Жозефіна — прийомні доньки дизайнерки та американського інвестора і забудовника Артура Беккера — додали різдвяного настрою, одягнувши капелюхи Санти.

У підписі до фото, Віра Вонг написала: "Я і мої дівчатка! Ми такі щасливі разом".

Різдво Вонг із сім'єю відсвяткувала в родинному будинку за ідеально накритим столом. Вітальню прикрашали дві ялинки в бірюзових вогниках, а пригощали гостей елегантними тортами ручної роботи і просеко з великих персоналізованих пляшок.

Вєра Вонг

Дизайнерка та її доньки були вдягнені в однакові шовкові сукні з колекції Vera Wang Couture і прикраси з її власної колекції Love, а скло і столовий посуд надала Вера Ванг Веджвуд.

Вєра Вонг із доньками

Вєра Вонг нещодавно зізналася, що її найбільше турбує те, як уникнути фізичної інвалідності.

В ексклюзивному інтерв'ю вона сказала: "Я думаю, що іноді трапляється з віком... Мене більше лякають фізичні недоліки, а не те, як я виглядаю. Я люблю свою роботу, і я дуже захоплена нею, я займаюся своєю роботою, своїми друзями, своїми дочками... Я маю на увазі, що в мене дуже насичене життя".

Раніше дизайнерка розповіла, що секрет її молодості простий: вона уникає сонця, намагається висипатися і любить коктейлі з горілкою, які п'є після шостої вечора.

На запитання, чи стала вона з віком більш впевненою в собі, Вонг відповіла: "Я присвятила все своє життя тому, щоб одягати жінок. Починаючи з роботи в журналі Vogue і 17 років пропрацювавши редактором, до роботи на Ральфа Лорена і дизайну для власної компанії, все моє життя було присвячене розширенню прав і можливостей жінок".

Вонг пішла з Ralph Lauren у віці 40 років і стала незалежним дизайнером весільного одягу, створюючи сукні на замовлення для таких зірок, як Аріана Гранде, Мерайя Кері, Вікторія Бекхем і Кім Кардаш'ян.

На запитання, чи планує вона вийти на пенсію до свого 75-річчя в червні 2024 року, вона відповіла, що поки про це не думала.

Статки Вєри Вонг оцінюють у 650 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Віра зізналася, що любить пончики та бургери.