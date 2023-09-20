Дизайнерка Віра Вонг показала рідкісне фото своєї прийомної доньки в день її 30-річчя

У дизайнерки — дві дорослі доньки, яких вона удочерила у шлюбі з Артуром П. Беккером.

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74-річна американська дизайнерка весільних суконь зі світовим ім'ям Віра Вонг вважає за краще тримати своє особисте життя подалі від цікавих очей, проте з нагоди 30-річчя названої доньки вона поділилася фотографіями святкування ювілею у своєму Instagram.

"Моїй прекрасній доньці Джозефін. Я так рада, що відсвяткувала з тобою твоє 30-річчя! Я сповнена гордості", — підписала знімки Вонг.

На одній з фотографій зображена вся сім'я: вона, Джозефін і Сессілія (33 роки), а також колишній чоловік дизайнерки, біржовий маклер Артур П. Беккер, з яким Вонг розлучилася 2012 року після 23 років шлюбу.

Віра Вонг із доньками Джозефін і Сессілією, а також із колишнім чоловіком Фото: Instagram verawanggang

Останнім у низці знімків стало селфі дизайнерки, на якому вона продемонструвала своє ефектне волосся і сяючу шкіру.

Віра Вонг власною персоною Фото: Instagram verawanggang

Віру Вонг часто називають жінкою без віку, оскільки в 74 роки вона виглядає років на 40 молодшою за свій вік і такою ж стрункою, як юна дівчина. Ба більше, дизайнерка абсолютно не боїться демонструвати максимум тіла, вдягаючи доволі відкриті, а часто й відверті вбрання.

За словами Вонг, секрет її молодості простий — хороший міцний сон і трошки горілки.

Зараз Віра, як і раніше, ретельно приховує своє особисте життя. Коли вона розлучалася з Беккером, у ЗМІ ширилися чутки, що причиною розриву став роман тоді ще 63-річної Вонг з 27-річним олімпійським чемпіоном з фігурного катання Еваном Лайсачеком. Незважаючи на розлучення, пара, судячи з останнього фото з дня народження дочки, зберегла теплі стосунки.

У вбраннях від Віри Вонг виходили заміж зірки, за особистим життям яких стежить половина світу: Іванка Трамп, Вікторія Бекхем, Кім Кардаш'ян, Аріана Гранде, Авріл Лавін, Джессіка Сімпсон, Мерайя Кері та безліч інших. На деяких весіллях сукні були дорожчими, ніж сама урочистість, — у тієї ж Вікторії Бекхем.

Раніше Фокус писав, що Віра Вонг продемонструвала фігуру в новій фотосесії.