Дизайнер Вера Вонг показала редкое фото своей приемной дочери в день ее 30-летия

У дизайнера – две взрослых дочери, которых она усыновила в браке с Артуром П. Беккером.

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74-летняя американская дизайнер свадебных платьев с мировым именем Вера Вонг предпочитает держать свою личную жизнь вдали от любопытных глаз, однако по случаю 30-летия приемной дочери она поделилась фотографиями празднования юбилея в своем Instagram.

" Моей прекрасной дочери Джозефин. Я так рада, что отпраздновала с тобой твое 30-летие! Я полна гордости", – подписала снимки Вонг.

На одной из фотографий изображена вся семья: она, Джозефин и Сессилия (33 года), а также бывший муж дизайнера, биржевой маклер Артур П. Беккер, с которым Вонг развелась в 2012 году после 23 лет брака.

Вера Вонг с дочерьми Джозефин и Сессилией, а также с бывшим мужем Фото: Instagram verawanggang

Последним в череде снимков стало селфи дизайнера, на котором она продемонстрировала свои эффектные волосы и сияющую кожу.

Вера Вонг собственной персоной Фото: Instagram verawanggang

Веру Вонг часто называют женщиной без возраста, поскольку в 74 года она выглядит лет на 40 моложе своего возраста и такой же стройной, как юная девушка. Более того, дизайнер совершенно не боится демонстрировать максимум тела, надевая довольно открытые, а зачастую и откровенные наряды.

По словам Вонг, секрет ее молодости прост – хороший крепкий сон и немножко водки.

Сейчас Вера по-прежнему тщательно скрывает свою личную жизнь. Когда она разводилась с Беккером, в СМИ ходили слухи, что причиной разрыва стал роман тогда еще 63-летней Вонг с 27-летним олимпийским чемпионом по фигурному катанию Эваном Лайсачеком. Несмотря на развод, пара, судя по последнему фото с дня рождения дочери, сохранила теплые отношения.

В нарядах от Веры Вонг выходили замуж звезды, за личной жизнью которых следит половина мира: Иванка Трамп, Виктория Бэкхем, Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Аврил Лавин, Джессика Симпсон, Мэрайя Кэри и множество других. На некоторых свадьбах платья были дороже, чем само торжество, – у той же Виктории Бэкхем.

Ранее Фокус писал, что Вера Вонг продемонстрировала фигуру в новой фотосессии.