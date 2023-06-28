Короткие шорты и микротоп: 74-летняя Вера Вонг показала идеальную фигуру в новом фотосете

По словам Вері, сохранять молодость ей помогают работа, алкогольніе коктейли и полноценній крепкий сон.

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Один из самых известных на планете дизайнеров свадебных и вечерних платьев Вера Вонг в свои 74 года продолжает удивлять мир внешностью, на которую, кажется, время совершенно не действует. Она спокойно снимается для журналов и шоу, позируя в коротких шортах и топах, едва прикрывающих грудь. При этом у нее практически идеальная кожа, нет морщин, волосы пышут здоровьем, а на бедрах и животе – ни грамма лишнего жира. Очередное подтверждение тому, что знаменитость по-прежнему даст фору молодым моделям, – ее новые фотографии в Instagram.

На снимках она позирует в бассейне в белом купальнике, темных очках и с дорогими часами на руке. Затем Вонг предстает в черной накидке, такого же цвета микротопе, больше похожем на ленточку, коротких шортах Louis Vuitton, панаме Prada, а на плече у нее сумка.

На третьем фото Вера – в полупрозрачном блестящем платье и больших солнцезащитных очках.

В комментариях пользователи в очередной раз отметили ее безупречный внешний вид и восхитились тому, как молодо выглядит звезда.

"Так высоко!.. И горячо!", "Настоящая икона", "Вера — образец для подражания, а еще она супермодель!", "Дива", – пишут поклонники.

Вонг неоднократно делилась секретом своей молодости. По ее словам, главные составляющие – полноценный девятичасовой сон, а еще – работа, которая позволяет держать ум в тонусе. Вера признается, что не обращает внимания на то, как стареет, и утверждает, что ключом к сияющему цвету лица является не зацикливаться на том, сколько морщин у вас может появиться.

В интервью People знаменитость рассказала, что своей нестареющей красотой также обязана тем, что любит алкогольные коктейли и избегает прямых солнечных лучей.

"Известно, что я люблю выпить коктейль с водкой. В этом нет сомнений, я знаю. У меня водка где-то после пяти-шести часов вечера, около семи", — объяснила она.

Ранее Фокус писал, что Вера Вонг часто искренне удивлена тому, как люди реагируют на ее внешность.