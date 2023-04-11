73-летняя Вера Вонг призналась, что в шоке от реакций на ее молодой внешний вид

Дизайнер не перестает поражать поклонников тем, насколько ее внешность не соответствует ее возрасту.

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73-летняя дизайнер и бывшая фигуристка Вера Вонг, прославившаяся своими свадебными и вечерними платьями для самой богемной клиентуры США, произвела фурор в социальных сетях в 2020 году после того, как опубликовала в Instagram свою фотографию, бросающую вызов возрасту. Об этом пишет People.

На фотографии Вонг изображена в спортивном бюстгальтер и шортах. Знаменитость, которой в то время было 70 лет, продемонстрировала свои подтянутые руки и живот, а ее длинные локоны развевались на ветру.

"Думаю, люди просто имеют представление о том, как сегодня выглядит 70, — сказала она о большом отклике на ее снимок. — У меня так много друзей в возрасте от 65 до 70 лет, которые выглядят потрясающе. Но я должна сказать, что, надеюсь, это хорошо".

"Я надеюсь, что это поможет женщинам почувствовать себя более комфортно с собой или стать увереннее, ведь есть много определений того, какой может быть женщина", — добавила дизайнер свадебных платьев.

Вонг вспомнила момент, когда была сделана фотография. Тогда она находилась на карантине с несколькими своими сотрудниками на площадке в Майами в разгар пандемии COVID-19.

Напомним, Вера Вонг получила одну из самых престижных государственных наград – Национальную медаль искусств. Вручал ее американский президент Джо Байден.

Также Фокус писал, что дизайнер продолжает удивлять поклонников нестареющим видом. Более того, она продолжает носить очень откровенные наряды, не стесняясь демонстрировать свое тело.