73-річна Віра Вонг зізналася, що була приголомшена від реакцій на її молоду зовнішність

Дизайнерка не перестає вражати шанувальників тим, наскільки її зовнішність не відповідає віку.

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73-річна дизайнерка таколишня фігуристка Віра Вонг, яка прославилася своїми весільними та вечірніми сукнями для найбогемнішої клієнтури США, викликала фурор у соціальних мережах у 2020 році після того, як опублікувала в Instagram свою фотографію, що кидає виклик віку. Про це пише People.

На фотографії Вонг зображена в спортивному бюстгальтері та шортах. Знаменитість, якій на той час було 70 років, продемонструвала свої підтягнуті руки та живіт, а її довгі локони майоріли на вітрі.

"Думаю, люди просто мають уявлення про те, який сьогодні вигляд мають 70, — сказала вона про великий відгук на її знімок. — У мене так багато друзів у віці від 65 до 70 років, які мають приголомшливий вигляд. Але я повинна сказати, що, сподіваюся, це добре”.

"Я сподіваюся, що це допоможе жінкам відчути себе більш комфортно із собою або стати впевненішими, адже є багато визначень того, якою може бути жінка", — додала дизайнерка весільних суконь.

Вонг згадала момент, коли було зроблено фотографію. Тоді вона була на карантині з кількома своїми співробітниками на майданчику в Маямі в розпал пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Віра Вонг здобула одну з найпрестижніших державних нагород — Національну медаль мистецтв. Вручав її американський президент Джо Байден.

Також Фокус писав, що дизайнерка продовжує дивувати шанувальників виглядом, не підвладним старінню. Крім того, вона продовжує носити дуже відверті вбрання, не соромлячись демонструвати своє тіло.