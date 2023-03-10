Жінка без віку. 73-річна Вера Вонг поділилася новим фото

Дизайнерка не перестає вражати шанувальників тим, наскільки її зовнішність не відповідає віку.

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Авторка весільних і вечірніх суконь для багатих і знаменитих, американська модельєрка Вера Вонг давно заслужила прізвисько "жінка без віку". У свої 73 роки вона може похвалитися підтягнутою фігурою, що дозволяє їй носити навіть короткі шорти й відкриті сукні, а також напрочуд молодою шкірою обличчя. Для своєї аудиторії в 3,1 млн осіб в Instagram Вера часто публікує фотографії, які підтверджують, що здавати позиції перед старістю вона не збирається.

Нещодавно дизайнерка опублікувала новий знімок, де позує в чорному топі та з ниткою білих перлів. Її волосся розпущене, а очі злегка відтінені за допомогою макіяжу. На обличчі Вонг не видно зморшок, як і не помітно застосування фільтрів для покращення зовнішності.

Дизайнерка давно виступає за рівні права й інклюзивність Фото: Instagram verawanggang

"Зараз більше, ніж будь-коли… Давайте всі приймемо рівність для ВСІХ! Разом ми можемо продовжувати привносити ще більші зміни та святкувати різноманітність, інклюзивність і рівність!" — ідеться в підписі.

Вонг є активною прихильницею рівності й різноманітності.

У червні 2022 року Вера шокувала шанувальників своєю зовнішністю, що кидає виклик віку, після того, як продемонструвала неймовірно молоду зовнішність у серії знімків, зроблених на вечірці з нагоди її 73-річчя. Вона вирішила відзначити черговий прожитий рік караоке-вечіркою в рожевому стилі у Нью-Йорку. Знімки буквально приголомшили шанувальників дизайнерки, які не перестають ставити собі питання, у чому секрет її молодості.

Вера Вонг у день свого 73-річчя Фото: Instagram verawanggang

Раніше Фокус писав, що в листопаді минулого року дизайнерка вразила світську тусовку вибором вбрання для червоної доріжки. На церемонії нагородження CFDA Fashion Awards. На ній був чорний топ на тонких бретельках у стилі бандо, що розширювався з боків і мав довгі рукави, з колекції Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а під ним — чорні щільні панчохи й такого ж кольору туфлі на масивній платформі та підборах. Образ доповнювали великі сонцезахисні окуляри та дві коси.