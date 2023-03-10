Женщина без возраста. 73-летняя Вера Вонг поделилась новым фото

Дизайнер не перестает поражать поклонников тем, насколько ее внешность не соответствует ее возрасту.

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Создательница свадебных и вечерних платьев для богатых и знаменитых, американский модельер Вера Вонг давно заслужила прозвище "женщина без возраста". В свои 73 года она может похвастаться подтянутой фигурой, что позволяет ей носить даже короткие шорты и открытые платья, а также удивительно моложавой кожей лица. Для своей аудитории в 3,1 млн человек в Instagram Вера часто публикует фотографии, подтверждающие, что сдавать позиции перед старостью она не собирается.

Так, недавно дизайнер опубликовала новый снимок, где позирует в черном топе и нитке белого жемчуга. Ее волосы распущены, а глаза слегка оттенены с помощью макияжа. На лице Вонг не видно морщин, как и не заметно применение фильтров для улучшения внешности.

Дизайнер давно выступает за равные права и инклюзивность Фото: Instagram verawanggang

"Сейчас больше, чем когда-либо… Давайте все примем равенство для ВСЕХ! Вместе мы можем продолжать приносить еще большие перемены и праздновать разнообразие, инклюзивность и равенство!" – говорится в подписи.

Вонг является активной сторонницей равенства и разнообразия.

В июне 2022 года Вера шокировала поклонников своей бросающей вызов возрасту внешностью после того, как продемонстрировала невероятно молодую внешность в серии снимков, сделанных на вечеринке по случаю ее 73-летия. Она решила отметить очередной прожитый год караоке-вечеринкой в розовом стиле в Нью-Йорке. Снимки буквально ошеломили поклонников дизайнера, которые не перестают задаваться вопросом, в чем же секрет ее молодости.

Вера Вонг в день своего 73-летия Фото: Instagram verawanggang

Ранее Фокус писал, что в ноябре прошлого года дизайнер поразила светскую тусовку выбором наряда для ковровой дорожки. На церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards. На ней был черный топ на тонких бретельках в стиле бандо, который расширялся по бокам и имел длинные рукава из коллекции Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а под него – черные плотные чулки и такого же цвета туфли на массивной платформе и каблуке. Образ дополняли большие солнцезащитные очки и две косы.