Дизайнерка Вера Вонг отримала престижну нагороду з рук Джо Байдена (відео)

За словами Вонг, вона дуже щаслива від того, що її заслуги в мистецтві відзначили на такому високому рівні.

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73-річна дизайнерка і колишня фігуристка Вера Вонг, яка прославилася своїми весільними та вечірніми сукнями для найбогемнішої клієнтури США, отримала одну з найпрестижніших державних нагород – Національну медаль мистецтв. Вручав її американський президент Джо Байден.

Китайсько-американська модельєр була серед небагатьох нагороджених цього року. Окрім цієї медалі, голова Білого дому вручав і Національні гуманітарні медалі військовим, вченим тощо.

На церемонії в Білому домі дизайнерка з'явилася в повністю чорному ансамблі, що складався з чорного верху та довгих штанів. Її волосся було розчесане і спадало на плечі рівними пасмами.

Національна медаль мистецтв – нагорода, започаткована Конгресом США. Її вручає особисто нинішній президент, відзначаючи найвидатніших художників і меценатів, яких рекомендує до нагороди уряд Сполучених Штатів.

За словами Вонг, отримати таку нагороду для неї було "сюрреалістично", а медаль вона порівняла з "олімпійським золотом". Вера зізналася, що ніколи в житті навіть уявити не могла, що колись вона її удостоїться.

Відколи президент Байден обійняв посаду, він уперше провів цей захід, оскільки раніше його скасовували через пандемію коронавірусу. Вручаючи Вері Вонг медаль, політик пожартував, що коли він відкриває свою шафу та шафу першої леді, він завжди бачить там одяг від цього дизайнера.

"Я маю сказати, що створювати одяг – це велика честь. Але я думаю, що для будь-якого дизайнера немає нічого кращого, ніж бачити, що його речі дійсно носять, а також насолоджуються та відчувають на собі такі люди як перша леді", — сказала Вонг, отримуючи медаль.

З моменту створення власної весільної сукні у 1989 році та відкриття бутика на Медісон-авеню у 1990 році Вонг займається модою вже понад 30 років.

Раніше Фокус писав, що дизайнерка продовжує дивувати шанувальників нестаріючим виглядом. Ба більше, вона продовжує носити дуже відверті вбрання, не соромлячись демонструвати своє тіло.