Дизайнер Вера Вонг получила престижную награду из рук Джо Байдена (видео)

По словам Вонг, она очень польщена тем, что ее заслуги в искусстве отметили на таком высоком уровне.

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73-летняя дизайнер и бывшая фигуристка Вера Вонг, прославившаяся своими свадебными и вечерними платьями для самой богемной клиентуры США, получила одну из самых престижных государственных наград – Национальную медаль искусств. Вручал ее американский президент Джо Байден, сообщает Paper.

Китайско-американская модельер была в числе немногих награжденных в этом году. Кроме этой медали, глава Белого дома вручал и Национальные гуманитарные медали военным, ученым и т.д.

На церемонии в Белом дизайнер появилась в полностью черном ансамбле, состоящем из черного верха и длинных брюк. Ее волосы были расчесаны и спадали на плечи ровными прядями.

Национальная медаль искусств — награда, учрежденная Конгрессом США. Вручаемая лично нынешним президентом, это высшая награда, оказываемая художникам и меценатам правительством Соединенных Штатов.

По словам Вонг, получить такую награду для нее было "сюрреалистично", а саму медаль она сравнила с "олимпийским золотом". Вера призналась, что никогда в жизни даже представить не могла, что когда-то она ее удостоится.

С тех пор как президент Байден вступил в должность, он впервые провел это мероприятие, поскольку ранее его отменяли из-за пандемии коронавируса. Вручая Вере Вонг медаль, политик пошутил, что когда он откроет свой шкаф и шкаф первой леди, он всегда увидит там одежду от этого дизайнера.

"Я должна сказать, что создавать одежду – это большая честь. Но я думаю, что для любого дизайнера нет ничего лучше, чем видеть, что его вещи действительно носят, а также наслаждаются и испытывают на себе такие люди, как первая леди", — сказала Вонг, получая медаль.

С момента создания собственного свадебного платья в 1989 году и открытия собственного бутика на Мэдисон-авеню в 1990 году Вонг занимается модой уже более 30 лет.

Ранее Фокус писал, что дизайнер продолжает удивлять поклонников нестареющим видом. Более того, она продолжает носить очень откровенные наряды, не стесняясь демонстрировать свое тело.