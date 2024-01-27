Наомі Кемпбелл стала героїнею британського Elle (фото)

Знаменитість розповіла про своїх дітей. Також вона приміряла вбрання українського бренду.

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53-річна британська супермодель і акторка Наомі Кемпбелл стала героїнею березневого випуску британського Elle. Про це зірка подіумів повідомила у своєму Instagram із 16 млн підписників.

"Життя може завести нас у повне коло, нагадуючи нам, що кожен крок, який ми робимо, зрештою повертає нас туди, із чого ми почали, але з глибшим розумінням. Я вдячна за початок цього року з обкладинки березневого номера журналу Elle! Моя перша обкладинка журналу була з Elle UK ще у 1985 році, коли мені було лише 15 років. Таке враження, що минуло життя, а ми все ж тут, усе ще творимо магію разом!" — написала мама двох дітей.

На обкладинці нового номера Наомі постала в чорному плащі.

Наомі Кемпбелл

Під час розмови з журналістами видання зірка китайсько-ямайського походження дала рідкісний коментар про двох своїх дітей, які народилися за допомогою сурогатних матерів. Вона зізналася, що після появи на світ спадкоємців її життя кардинально змінилося, проте Наомі ставить їх на перше місце.

"Мої діти на першому місці. А моя донька дуже класна. Вона розуміє, що мама працює. Але для мене важливо там бути, особливо коли я кажу їй: "Я тебе заберу". Якщо я кажу, що буду там, то я буду. І в дружбі так само, якщо я кажу, що буду, то буду", — зізналася британська знаменитість.

Своїх спадкоємців Кемпбелл захищає від пильної уваги публіки, не показуючи їхніх облич і не розкриваючи імен. Відомо, що дівчинці два роки, а хлопчик народився влітку 2023 року.

Зокрема, вона продемонструвала під час фотосесії вбрання від українського дизайнера.

Наомі Кемпбелл

"Наомі Кемпбелл із курткою "Кікімора" від LITKOVSKA", — зазначили на сторінці бренду.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл зʼявилася на святкуванні 400-річчя Версалю.

Також Фокус писав про гнучкість 53-річної Наомі Кемпбелл.