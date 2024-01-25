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Стиль життя

Наомі Кемпбелл і Гленн Клоуз з'явилися на святкуванні 400-річчя Версаля

Наомі Кемпбелл, версаль, версаль 400 років, вечірка, діор, гленн клоуз, матильда фав'є
Фото: Instagram Mathilde Favier | Супермоделі Маріса Беренсон, Наомі Кемпбелл і директорка зі зв'язків із громадськістю Будинку Dior Матильда Фав'є

Закрита вечірка для обраних відбулася в Дзеркальній залі палацу. Загалом було запрошено 300 осіб.

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Цього року Версаль відзначає 400-річчя. І на честь круглої дати було організовано низку заходів, серед яких головною подією стала урочиста вечеря для 300 гостей. З чуток, серед них була навіть королева Камілла, але поки що це не підтверджують таблоїди, або прес-служба палацу. Але точно були присутні акторка Гленн Клоуз, яка раніше відвідувала модний показ Dior і супермодель Наомі Кемпбелл. Про це пише Food and sens.

Урочиста вечеря відбулася 22 січня, у знаменитому Дзеркальному залі. Загалом на вечір, організований Катрін Пгар (керівниця парків і Версальського замку), зібралися 300 гостей.

Наомі Кемпбелл, версаль, версаль 400 років, вечірка, діор, гленн клоуз, матильда фав'є, елізабет дебікі Fullscreen
Елізабет Дебікі та директорка зі зв'язків із громадськістю Будинку Dior Матильда Фав'є із супутником
Наомі Кемпбелл, версаль, версаль 400 років, вечірка, діор, гленн клоуз, матильда фав'є Fullscreen
Супермоделі Маріса Беренсон, Наомі Кемпбелл і директорка зі зв'язків із громадськістю Будинку Dior Матильда Фав'є
Фото: Instagram Mathilde Favier
версаль, версаль 400 років, вечірка, діор, гленн клоуз, матильда фав'є Fullscreen
Гленн Клоуз на вечірці у Версалі
Фото: Instagram Mathilde Favier

За меню відповідав знаменитий шеф-кухар Ален Дюкасс, сервіруванням столу займалися два художники: Жан-Мішель Отоніель (французький скульптор, відомий своїми композиціями з намиста і скляних цеглин) і Школа ремесел Чанакья. Вечір пройшов під егідою модного дому Dior.

Вечірка у Версалі

Чудові тарілки від художника Жана-Мішеля Отоніеля заповнювали вишукані страви від команди шеф-кухаря Марі Соріа, а годували гостей, як стало відомо з опублікованого в соцмережах меню, такими стравами:

  • Маринованим морським окунем і золотою осетровою ікрою.
  • Пюре з картоплі та чорного трюфеля.
  • Дичина по-бреському з соусом Альбуфера, порція зимових овочів, овочеві равіолі.
  • Шоколад мануфактури Алена Дюкасса, хрустке праліне з сусальним золотом.

А запивали це все рожевим шампанським Dom Pérignon Vintage 2006 року і винами мінімум п'ятирічної витримки.

Відомо, що серед гостей були Гленн Клоуз, Наомі Кемпбелл, Елізабет Дебікі та відома оперна співачка з ПАР Претті Йенде, яка виконала кілька арій.

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Фото: Instagram Mathilde Favier
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Фото: Instagram Mathilde Favier
Fullscreen
Фото: Instagram Mathilde Favier
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Фото: Instagram Mathilde Favier

Завершився вечір розкішним феєрверком над Версалем.

Нагадаємо, зараз у французькій столиці проходить Тиждень моди. На модному шоу Dior зірками були Ріанна, Аня Тейлор-Джой і Елізабет Дебікі.