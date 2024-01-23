Ріанна, Дева Кассель і Аня Тейлор-Джой: хто із зірок відвідав показ Dior на Тижні моди в Парижі

У Парижі стартувала головна модна подія сезону. І селебріті з'їхалися до французької столиці.

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Аня Тейлор-Джой, Ріанна, Наталі Портман і Елізабет Дебікі стали гостями розкішного показу Dior на Тижні високої моди, який стартував у Парижі. І кожна із зірок обрала образ на свій смак. Найекстравагантнішою, звісно, була Ріанна, яка лише нещодавно знову почала відвідувати модні заходи після народження другої дитини. Про це пише Daily Mail.

27-річна Аня Тейлор-Джой вирішила натякнути на свою останню роль у фільмі "Фуріоса" і доповнила свою струмливу червону мереживну сукню грубими байкерськими черевиками.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Тим часом 33-річна зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі продемонструвала своє витончене почуття стилю в білій сорочці, що відкриває плечі, та широких штанах-палаццо.

Елізабет Дебікі

Наталі Портман, яка зараз переживає травматичне розлучення зі своїм чоловіком Бенджаміном Мільп'є, також була присутня на заході та продемонструвала сміливий образ. Наталі одягла чорний піджак і коротку спідницю, доповнивши образ туфлями на високих підборах і на платформі.

Наталі Портман

Ріанна та її партнер A$AP Rocky таємно приїхали в Париж у неділю ввечері зі своїми маленькими дітьми.

18-місячний RZA і шестимісячний Ріот Роуз Маєрс на модному показі не з'явилися, мабуть, залишившись із батьком.

Ріанна Фото: Getty Images

А Ріанна продемонструвала свій химерний образ: стьобаний костюм і кепку, насунуту на одне око. Образ вона доповнила діамантовими прикрасами і туфлями на шпильці.

Також на показі була присутня акторка Гленн Клоуз, яка додала у свій образ барв, вибравши розшиту паєтками сумочку Dior.

Гленн Клоуз і Жюльєтт Бінош із супутниками

А Дева Кассель була в одному з фірмових бежевих тренчів бренду і цього разу не виходила на подіум.

Діва Кассель із супутником

Нагадаємо, Тиждень високої моди в Парижі пройде з 22 до 25 січня, модні покази відбудуться на різних майданчиках у різних кінцях французької столиці. Так, на показі Dior моделі представляли творіння дизайнера Марії Грації К'юрі.

Показ Dior

Колекції Haute Couture представляють двічі на рік — у січні та липні.

Дати визначаються Французькою федерацією моди, відомою як Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Днем раніше відбувся показ Schiaparelli, який відвідали Зендая, Хантер Шафер і Дженніфер Лопес. Остання з'явилася на показі в розкішному манто, розшитому пелюстками білих троянд.