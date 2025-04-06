Код на авиабилете: что он означает и почему вызывает панику у пассажиров

Многие пассажиры только сейчас начинают узнавать о скрытом значении кода "SSSS" на своих посадочных талонах — и, как оказалось, новость не из приятных.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Поездка в аэропорт и так редко бывает удовольствием: отмены и задержки рейсов, огромные очереди, спешка и стресс — все это обычная часть путешествия. Но иногда вам везет: вы проходите все проверки за считаные минуты и спокойно ждете у выхода на посадку. Однако если вы замечаете на своем билете загадочные четыре буквы — "SSSS" — готовьтесь к совсем иному сценарию.

Этот код означает "Secondary Security Screening Selection" — то есть, "выбор для вторичной проверки безопасности". Он указывает на то, что пассажир будет подвергнут дополнительному досмотру при вылете в США. Специалисты Управления транспортной безопасности (TSA) могут досмотреть багаж, тщательно проверить содержимое сумок, просканировать ноутбуки, а иногда даже запросить доступ к личным данным на телефоне.

Один из пассажиров рассказал, как его партнер столкнулся с таким досмотром: "Ему пришлось вытащить абсолютно все из сумки, осмотрели даже тампоны, проверили ноутбук — он должен был быть включенным".

Реакция тех, кто сталкивался с этим кодом, говорит сама за себя.

"Это случилось со мной, когда я летел к лучшему другу. TSA просканировала мой телефон и, кажется, сделала копию всех данных — сообщений, фото, всего. Это было очень странно и пугающе", — поделился один пользователь.

Другой добавил: "Меня всегда отводили в сторону, потому что я летал один до 18 лет".

А третий, в недоумении: "Я ветеран и федеральный служащий с 20-летним стажем — и все равно получил SSSS. Никогда не понимал, как работает их алгоритм".

Почему именно одних пассажиров выбирают для дополнительной проверки, а других — нет, TSA не раскрывает. Однако если вам не повезло увидеть эти четыре буквы, лучше прибыть в аэропорт заранее — иначе рискуете не только понервничать, но и опоздать на рейс.

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