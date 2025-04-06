Код на авіаквитку: що він означає і чому викликає паніку в пасажирів

Багато пасажирів тільки зараз починають дізнаватися про приховане значення коду "SSSS" на своїх посадкових талонах — і, як виявилося, новина не з приємних.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Поїздка в аеропорт і так рідко буває задоволенням: скасування і затримки рейсів, величезні черги, поспіх і стрес — усе це звичайна частина подорожі. Але іноді вам щастить: ви проходите всі перевірки за лічені хвилини і спокійно чекаєте біля виходу на посадку. Однак якщо ви помічаєте на своєму квитку загадкові чотири літери — "SSSS" — готуйтеся до зовсім іншого сценарію.

Цей код означає "Secondary Security Screening Selection" — тобто, "вибір для вторинної перевірки безпеки". Він вказує на те, що пасажира буде піддано додатковому огляду під час вильоту до США. Фахівці Управління транспортної безпеки (TSA) можуть оглянути багаж, ретельно перевірити вміст сумок, просканувати ноутбуки, а іноді навіть запросити доступ до особистих даних на телефоні.

Один із пасажирів розповів, як його партнер зіткнувся з таким оглядом: "Йому довелося витягнути абсолютно все з сумки, оглянули навіть тампони, перевірили ноутбук — він мав бути увімкненим".

Реакція тих, хто стикався з цим кодом, говорить сама за себе.

"Це сталося зі мною, коли я летів до найкращого друга. TSA просканувала мій телефон і, здається, зробила копію всіх даних — повідомлень, фото, всього. Це було дуже дивно і лякаюче", — поділився один користувач.

Інший додав: "Мене завжди відводили вбік, тому що я літав один до 18 років".

А третій, здивований: "Я ветеран і федеральний службовець із 20-річним стажем — і все одно отримав SSSS. Ніколи не розумів, як працює їхній алгоритм".

Чому саме одних пасажирів обирають для додаткової перевірки, а інших — ні, TSA не розкриває. Однак якщо вам не пощастило побачити ці чотири літери, краще прибути в аеропорт заздалегідь — інакше ризикуєте не тільки понервувати, а й запізнитися на рейс.

Раніше Фокус повідомляв, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер і її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.

Також стало відомо, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.