"Пленки Комарницкого": Киевсовет уволил секретаря Бондаренко, детали (видео)

Во вторник, 8 апреля, состоялась внеочередная сессия Киевского городского совета. Во время сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

Related video

Об этом сообщает издание Новости.LIVE.

За отставку проголосовал 81 депутат, один воздержался, ни один не проголосовал против.

После объявления результатов Бондаренко заявил, что покидает пост секретаря добровольно. Также он уточнил, что на депутатов оказывали давление, чтобы они проголосовали за его увольнение, но он не держится за свое кресло.

Перед заседанием Киевсовета под зданием Киевской городской государственной администрации собрались жители столицы, которые требовали отставки Владимира Бондаренко. Протест вызван резонансом вокруг обнародованных аудиозаписей, известных как "пленки Комарницкого". Люди призывали о необходимости прозрачности и честности во власти, также просили депутатов уволить Бондаренко.

Бондаренко является одним из фигурантов "пленок Комарницкого", на которых говорится о масштабных коррупционных схемах по хищению киевской земли. Он занимает должность уже почти пять лет — с декабря 2020 года.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в столице разоблачили преступную организацию, которая действовала для завладения ценной землей под застройку и взятия под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на нее. Были задержаны 7 человек, еще 10 объявили подозрение.

По данным следствия, фигуранты находили перспективные участки и регистрировали право собственности на сооружения, которых там на самом деле никогда не существовало. После этого в городской совет подавали заявления на предоставление права собственности на сами участки для обслуживания сооружений, избегая торгов. "Свои люди" в Киевсовете и КГГА обеспечивали принятие нужных решений, за что их "благодарили" недвижимостью и деньгами.

Как рассказывали журналисты Bihus.Info, участники возглавляемой бывшим народным депутатом Денисом Комарницким коррупционной схемы незаконно завладевали земельными участками в Киеве с помощью видоизмененной "туалетной схемы".

В ее основе лежит дыра в законодательстве. Согласно закону, земельные участки в Киеве должны предоставляться через аукционы, но существует возможность избежать этого процесса, если на участке есть частное имущество. В таком случае собственник имеет право получить землю без конкурса и по упрощенной процедуре.

Группа чиновников сумела приватизировать небольшие объекты недвижимости в столице, а затем через голосование Киевсовета получить право на значительные земельные участки, находящиеся под ними. При этом в организации, возглавляемой Комарницким, большинство участков не имели реальных построек, и имущество, на которое оформляли землю, существовало лишь на бумаге, будучи виртуальным, как утверждают расследователи.

Согласно данным, полученным от прослушек, журналисты выяснили, что депутаты Киевсовета и чиновники КГГА организовали под руководством Дениса Комарницкого проект с кодовым названием "Торговля". Участники этого проекта постоянно искали в столице коммерчески выгодные земельные участки для дальнейшего присвоения.

Напомним, что после этого в марте мэр Виталий Кличко объявил о волне увольнений и реорганизации в столице. Это произошло на фоне скандала из-за разоблачения масштабной схемы, с помощью которой чиновники помогали оформлять право собственности на ценные земли.