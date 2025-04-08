"Плівки Комарницького": Київрада звільнила секретаря Бондаренка, деталі (відео)

У вівторок, 8 квітня, відбулася позачергова сесія Київської міської ради. Під час сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.

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Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

За відставку проголосував 81 депутат, один утримався, жоден не проголосував проти.

Після оголошення результатів Бондаренко заявив, що залишає посаду секретаря добровільно. Також він уточнив, що на депутатів чинили тиск, щоб вони проголосували за його звільнення, але він не тримається за своє крісло.

Перед засіданням Київради під будівлею Київської міської державної адміністрації зібрались мешканці столиці, які вимагали відставки Володимира Бондаренка. Протест викликаний резонансом навколо оприлюднених аудіозаписів, відомих як "плівки Комарницького". Люди закликали про необхідність прозорості та чесності у владі, також просили депутатів звільнити Бондаренка.

Бондаренко є одним із фігурантів "плівок Комарницького", на яких ідеться про масштабні корупційні схеми з розкрадання київської землі. Він обіймає посаду вже майже п’ять років — із грудня 2020 року.

У лютому Національне антикорупційне бюро повідомило, що в столиці викрили злочинну організацію, яка діяла задля заволодіння цінною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на неї. Були затримані 7 осіб, ще 10 оголосили підозру.

За даними слідства, фігуранти знаходили перспективні ділянки й реєстрували право власності на споруди, яких там насправді ніколи не існувало. Після цього до міської ради подавали заяви на надання права власності на самі ділянки задля обслуговування споруд, уникаючи торгів. "Свої люди" у Київраді та КМДА забезпечували ухвалення потрібних рішень, за що їм "віддячувати" нерухомістю та грошима.

Як розповідали журналісти Bihus.Info, учасники очолюваної колишнім народним депутатом Денисом Комарницьким корупційної схеми незаконно заволодівали земельними ділянками у Києві за допомогою видозміненої "туалетної схеми".

В її основі лежить діра в законодавстві. Згідно з законом, земельні ділянки в Києві повинні надаватися через аукціони, але існує можливість уникнути цього процесу, якщо на ділянці є приватне майно. У такому разі власник має право отримати землю без конкурсу і за спрощеною процедурою.

Група чиновників зуміла приватизувати невеликі об'єкти нерухомості в столиці, а потім через голосування Київради отримати право на значні земельні ділянки, що знаходяться під ними. При цьому в організації, очолюваній Комарницьким, більшість ділянок не мали реальних будівель, і майно, на яке оформлювали землю, існувало лише на папері, будучи віртуальним, як стверджують розслідувачі.

Згідно з даними, отриманими від прослуховувань, журналісти з'ясували, що депутати Київради та чиновники КМДА організували під керівництвом Дениса Комарницького проєкт з кодовою назвою "Торгівля". Учасники цього проєкту постійно шукали в столиці комерційно вигідні земельні ділянки для подальшого привласнення.

Володимира Бондаренка звільнили з другої спроби

Нагадаємо, що після цього у березні мер Віталій Кличко оголосив про хвилю звільнень та реорганізацію у столиці. Це відбулося на тлі скандалу через викриття масштабної схеми, за допомогою якої посадовці допомагали оформлювати право власності на цінні землі.