Заклинання з "Книги Мертвих". Вперше за останнє століття вчені виявили 16-метровий сувій з текстами

Під час розкопок в Саккарі, археологи з Міністерства туризму і старожитностей Єгипту виявили стародавній сувій, який містить древні тексти, що мали допомогти померлому потрапити на той світ.

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Відкриття 16-метрового папірусу, що містить заклинання "Книги Мертвих", може пролити нове світло на давньоєгипетські вірування про перехід в інший світ, повідомляють Arkeonews.

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Археологи, які працюють в єгипетському регіоні Саккара, вперше за останнє століття розкопали 16-метровий стародавній папірус.

Саккара — це величезний некрополь давньоєгипетської столиці Мемфіса, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де знаходиться понад десяток пірамід, місць поховання тварин і стародавніх коптських християнських монастирів.

Спочатку вчені вважали, що стародавній сувій мав лише дев'ять метрів, але після того, як його повністю відреставрували і переклали, стало зрозуміло, що насправді він мав 16 метрів.

Генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Мостафа Вазірі оголосив про знахідку папірусу в День археолога. Міністерство туризму і старожитностей Єгипту святкує День єгипетських археологів 14 січня.

Вазірі додав, що папірус відреставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі і він отримав назву "Папірус Вазірі".

Цей папірус є першим папірусом, який коли-небудь знаходив єгиптянин і який названий на честь єгиптянина.

[ + – ] Саккара — це величезний некрополь давньоєгипетської столиці Мемфіса, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Папірус, який містить тексти з фараонської "Книги Мертвих", знайшли всередині однієї з 250 гробниць у Саккарі. "Книга Мертвих" — це заупокійний текст зі Стародавнього Єгипту, який містить декларації та заклинання, що мають допомогти померлим у потойбічному житті.

Вазірі додав, що папірус, який буде представлений на відкритті Великого Єгипетського музею, наразі перекладається з ієрархічної на ієрогліфи арабською мовою.

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