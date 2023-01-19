Найдавніший у світі рунічний камінь знайдено в Норвегії: що на ньому написано

Надпис, якому 2 000 років, є одним з найдавніших прикладів написання слів.

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Археологи в Норвегії знайшли, за їхніми словами, найдавніший у світі рунічний камінь, написам якого може бути до 2 тис. років і які можна датувати ранніми періодами загадкової історії рунічного письма, пише the Guardian.

Руни — це давньогерманські літери, зібрані в рунічній абетці. Її називають футарк. Їх використовували в Північній Європі з давніх часів і до прийняття латинського алфавіту, а знаходили на каменях та різних предметах побуту.

На пласкому квадратному камені з коричневого пісковика вирізьблені рунічні письмена, які можуть бути найдавнішим прикладом написання слів у Скандинавії, повідомили в Музеї історії культури в Осло.

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"Ця знахідка дасть нам багато нових знань про використання рун у ранньому залізному віці. Це може бути однією з перших спроб використання рун у Норвегії та Скандинавії на камені", — сказала Крістель Зільмер, професорка Університету Осло, частиною якого є музей.

Давніші руни знаходили на інших предметах, але не на камені. Найдавнішою знахідкою вважається кістяний гребінець, знайдений в Данії. Зільмер припускає, що, можливо, руни вирізали кінчиком ножа або голки.

Рунічний камінь виявили наприкінці 2021 року під час розкопок могили на захід від Осло, в регіоні, відомому кількома монументальними археологічними знахідками. Знайдені там предмети — обгорілі кістки та деревне вугілля — вказують, що руни, ймовірно, написали між 1 та 250 роками нашої ери.

За словами професорки, дослідники потребували більше часу, щоб точно датувати та проаналізувати камінь. Саме тому про знахідку повідомили лише зараз.

На камені розміром 31 см на 32 см є кілька типів написів, і не всі з них мають лінгвістичний сенс. Вісім рун на передній стороні означають "ідіберуґ" ("idiberugʼ), що може бути ім'ям жінки, чоловіка або роду.

Знахідка отримала назву Свінґеруд на честь місця, де її виявили. А дослідження продовжуються.

Зільмер впевнена: "Без жодних сумнівів, ми отримаємо цінні знання про ранню історію рунічної писемності".

Рунічний камінь буде виставлено протягом місяця, починаючи з 21 січня, в Музеї історії культури, який має найбільшу в Норвегії колекцію історичних артефактів, від кам'яного віку до сучасності.

Раніше Фокус писав про найдавніше письмове послання. Його знайшли на гребінці від вошей.

Також дослідникам нарешті вдалося розшифрувати письмові записи про біблійного царя Давида.