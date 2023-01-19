Самый древний в мире рунический камень найден в Норвегии: что на нем написано

Надпись, которой 2 000 лет, является одним из самых древних примеров написания слов.

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Археологи в Норвегии нашли, по их словам, самый древний в мире рунический камень, надписям которого может быть до 2 тыс. лет и которые можно датировать ранними периодами загадочной истории рунического письма, пишет Guardian.

Руны – это древнегерманские буквы, собранные в руническом алфавите. Ее называют футарком. Их использовали в Северной Европе с давних времен и до принятия латинского алфавита, а находили на камнях и разных предметах быта.

На плоском квадратном камне из коричневого песчаника вырезаны рунические письмена, которые могут являться древнейшим примером написания слов в Скандинавии, сообщили в Музее истории культуры в Осло.

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"Эта находка даст нам много новых знаний об использовании рун в раннем железном возрасте. Это может быть одной из первых попыток использования рун в Норвегии и Скандинавии на камне", — сказала Кристель Зильмер, профессор Университета Осло, частью которого является музей.

Более древние руны находили на других предметах, но не на камне. Древнейшей находкой считается костяная расческа, найденная в Дании. Зильмер предполагает, что возможно руны вырезали кончиком ножа или иглы.

Рунический камень был обнаружен в конце 2021 года во время раскопок могилы к западу от Осло, в регионе, известном несколькими монументальными археологическими находками. Найденные там предметы – обгоревшие кости и древесный уголь – указывают, что руны, вероятно, написали между 1 и 250 годами нашей эры.

По словам профессора, исследователям требовалось больше времени, чтобы точно датировать и проанализировать камень. Именно поэтому о находке сообщили только сейчас.

На камне размером 31 см на 32 см есть несколько типов надписей и не все из них имеют лингвистический смысл. Восемь рун на передней стороне означают "идиберуг" ("idiberug'), что может быть именем женщины, мужчины или рода.

Находка получила название Свингеруд в честь места, где ее обнаружили. А исследования продолжаются.

Зильмер уверена: "Без всяких сомнений, мы получим ценные знания о ранней истории рунической письменности".

Рунический камень будет выставлен в течение месяца, начиная с 21 января, в Музее истории культуры, имеющем крупнейшую в Норвегии коллекцию исторических артефактов, от каменного века до современности.

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