Збивати гачком близько 20 хвилин: як древні єгиптяни видаляли мозок в муміях

Давньоєгипетські бальзамувальники найімовірніше не витягували шматки мозку за допомогою гачків, коли готували мертве тіло до потойбічного світу.

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Експерименти показують, що вони, найімовірніше, використовували набагато ефективніший метод, хоча і неприємніший, повідомляють Business Insider.

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Стівен Баклі, археолог і хімік-аналітик з Йоркського університету проводив експерименти на вівцях, щоб перевірити способи видалення мозку.

Ця робота стала частиною документального фільму 2008 року "Mummy Forensics", який знятий за мотивами наукової статті 1969 року британського єгиптолога Філса Ліка.

Вчений виявив, що діставати мозок шматками було нелегко і вкрай повільно. За його словами, мозок доводилося "повільно видаляти, оскільки невеликі частини мозку прилипали до металевого гачка через багаторазове введення і виймання".

Проте під час експериментів вчений знайшов ефективніший спосіб.

"Якщо ви збиваєте мозок гачком протягом приблизно 20 хвилин, мозок розріджується, і ви можете просто вилити його", — сказав Баклі.

Також він розповів про випадки, коли мозок залишали всередині мумії: "Зокрема, у більш ранніх, все ще досить добре збережених королівських муміях, мозок фактично залишали на місці, так що його не потрібно було видаляти".

Єгиптяни в той час не знали про мікробів, але вони точно розуміли, що видалення органів має глибокий ефект, що уповільнює розпад тіла.

[ + – ] Зокрема, у більш ранніх, все ще досить добре збережених королівських муміях, мозок фактично залишали на місці, так що його не потрібно було видаляти Фото: S. Saleem and Z. Nuwass

Якщо вони могли собі це дозволити, єгиптяни завжди видаляли кишки, легені та інші внутрішні органи для консервації. В одних випадках їх поміщали в банки, в інших — назад в тіло.

Мозок, однак, міг залишатися в тілі, щоб муміфікуватися всередині черепа під час процесу бальзамування.

Наприклад, фараон Тутмос I, цариця Тія, головна дружина фараона Аменхотепа III, і фараон Аменхотеп I знайдені з мозковою тканиною, що залишилася на місці.

Раніше Фокус писав про знайдені у стародавніх гробницях голови крокодилів. Черепа належали представникам виду "Crocodylus niloticus", великого крокодила, що мешкає в прісноводних середовищах Африки.