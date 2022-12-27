Взбивать крючком около 20 минут: как древние египтяне удаляли мозг в мумиях

Древнеегипетские бальзамировщики вероятнее всего, не извлекали куски мозга с помощью крючков, когда готовили мертвое тело к потустороннему миру.

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Эксперименты показывают, что они, скорее всего, использовали более эффективный метод, хотя и более неприятный, сообщают Business Insider.

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Стивен Бакли, археолог и химик-аналитик из Йоркского университета, проводил эксперименты на овцах, чтобы проверить способы удаления мозга.

Эта работа стала частью документального фильма 2008 года "Mummy Forensics", снятого по мотивам научной статьи 1969 года британского египтолога Филса Лика.

Ученый обнаружил, что доставать мозг кусками было нелегко и очень медленно. По его словам, мозг приходилось "медленно удалять, поскольку небольшие части мозга прилипали к металлическому крючку из-за многократного введения и извлечения".

Однако в ходе экспериментов ученый нашел более эффективный способ.

"Если вы сбиваете мозг крючком в течение примерно 20 минут, мозг разжижается, и вы можете просто вылить его", — сказал Бакли.

Также он рассказал о случаях, когда мозг оставляли внутри мумии: "В частности, в более ранних, все еще достаточно хорошо сохранившихся королевских мумиях, мозг фактически оставляли на месте, так что его не нужно было удалять".

Египтяне в то время не знали о микробах, но они точно понимали, что удаление органов оказывает глубокий эффект, замедляющий распад тела.

[ + – ] В частности, в более ранних, все еще достаточно хорошо сохранившихся королевских мумиях, мозг фактически оставляли на месте, так что его не нужно было удалять Фото: S. Saleem and Z. Nuwass

Если они могли себе это позволить, египтяне всегда удаляли кишки, лёгкие и другие внутренние органы для консервации. В одних случаях их помещали в банки, в других – обратно в тело.

Мозг, однако, мог оставаться в теле, чтобы мумифицироваться внутри черепа во время бальзамирования.

Например, фараон Тутмос I, царица Тия, главная жена фараона Аменхотепа III, и фараон Аменхотеп I найдены с оставшейся на месте мозговой тканью.

Ранее Фокус писал о найденных в древних гробницах голове крокодилов. Черепа принадлежали представителям вида "Crocodylus niloticus", обширного крокодила, обитающего в пресноводных средах Африки.