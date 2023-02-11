Ртуть не помогла: ученые исследовали мумию-родственницу Бориса Джонсона

В 1975 году во время реставрации церкви Барфюссер в Базеле, Швейцария, откопали странную мумию: под полом нашли останки умершей в 68 лет Анны Катарины Бишофф.

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Частично причиной того, что ее тело не подверглось гниению, считали большое количество ртути, которое оно содержало, что, как считалось, намекало на диагноз сифилиса, который в то время лечили с помощью тяжелого токсичного металла. Однако новые исследования показывают, что это могло быть не так, и указывают на неизвестный патоген мозга как возможную причину смерти, сообщают в IFLScience.

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Хотя в мумифицированных остатках Бишофф на бедрах, грудной клетке и черепе обнаружили признаки сифилиса, исследователи подробнее изучили популяцию возбудителя в ее теле и не нашли никаких признаков Treponema pallidum — бактерии, вызывающей сифилис. Могло ли случиться так, что ртуть, которая циркулировала в ее организме, очистила ее от убившей ее болезни, или это было что-то другое?

Исследователи, участвовавшие в новом исследовании причины смерти Бишофф, обнаружили "чрезвычайно большое количество микобактерий" в ее мозге, как в самом органе, так и в окружающем черепе. Они смогли получить почти полный геном возбудителя, содержащийся в не туберкулезных микобактериях (НТМ), обнаружив, что он стал устойчив к соединениям ртути. Такая стойкость могла развиться в ответ на то, что в то время ртуть так охотно использовали в медицине, подобно бактериям, устойчивым к антибиотикам, которые мы видим сегодня.

[ + – ] Исследователи, участвовавшие в новом исследовании причины смерти Бишофф, обнаружили "чрезвычайно большое количество микобактерий" в ее мозге, как в самом органе, так и в окружающем черепе Фото: Wikimedia Commons

Наличие и количество этих бактерий в мозге по сравнению с полным отсутствием обнаруженных T. pallidum заставили их выдвинуть альтернативную гипотезу смерти от сифилиса, как это было ранее предложено для мумии, которая является пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Во-первых, она страдала сифилисом и успешно прошла курс лечения ртутью, и T. pallidum был полностью уничтожен, тогда как инфицирование мозга НТМ произошло позже, — объясняют авторы исследования. — Во-вторых, она страдала от НТМ, и, вероятно, имела симптомы, похожие на сифилис, и поэтому ее лечили ртутью, но возбудитель выжил благодаря содержанию генов стойкости к ртути и тяжелым металлам".

Поражение черепа и других костей может свидетельствовать в пользу первой гипотезы, хотя на молекулярном уровне это кажется маловероятным, говорят они. С другой стороны, то, что виновником мог быть неидентифицирован НТМ, подтверждается как молекулярно, так и радиологически.

[ + – ] Хотя в мумифицированных остатках Бишофф, на бедрах, грудной клетке и черепе были обнаружены признаки сифилиса, исследователи глубоко исследовали популяцию возбудителя в ее теле и не нашли никаких признаков бактерии, вызывающей сифилис Фото: Wikimedia Commons

НТМ, которую они обнаружили, оказалась неприятным жуком, вооруженным до зубов генами вирулентности и токсинами, которые могли бы очень плохо повлиять на инфицированных. Набор симптомов вполне мог бы отражать симптомы сифилиса, что объясняет, почему Бишофф лечилась ртутью, но стойкость к токсину тяжелого металла означала, что это убило бы пациента еще до того, как он уничтожил бы возбудителя.

Дело еще далеко не закрыто, но по крайней мере открыто, поскольку сифилис без доказательств его возбудителя казался бы маловероятной причиной смерти. Что касается НТМ, это может означать, что мы должны относиться к этому возбудителю с большим подозрением, учитывая, что обычно считается, что он существует больше в окружающей среде, а не как захватчик в нашем организме.

"Это исследование проливает свет на НТМ как причину заброшенных заболеваний и инфекций, которые могли быть ошибочно диагностированы как сифилис или туберкулез в восемнадцатом веке, и которые все еще могут быть проигнорированы или неправильно интерпретированы в наши дни в палеопатологических исследованиях из-за направленного интереса к более распространенным и известным заболеваний", — подытожили авторы.

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