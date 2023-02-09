Исследователи разобрались в зашифрованных письмах Марии, королевы Шотландии

В послании 445-летней давности содержатся новые подробности об опыте Марии как заключенной королевы Елизаветы I.

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Программист, музыкант и физик заходят в архив национальной библиотеки. Звучит как начало анекдота, но кульминация очень серьезная: Исследователям разного профиля удалось найти и расшифровать 57 писем, написанных Марией, королевой Шотландии, во время ее заключения двоюродной королевой сестрой Елизаветой I, пишет Gizmodo.

Письма датированы 1578-1584 годами, незадолго до того, как Марию обезглавили 8 февраля 1587 года. Ее признали виновной в поддержке заговора против Елизаветы I, ее двоюродной сестры. Расшифрованные письма содержали около 50 000 слов и 50 ранее неизвестных шрифтов, используемых Марией, общаясь со своими соратниками с помощью шифра. Исследование команды опубликовано в журнале Cryptologia.

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[ + – ] Портрет Марии, королевы Шотландии Фото: Wikimedia Commons

"Чтобы сломать шифр, мы использовали технику под названием "восхождение на гору" из области оптимизации проблем. Мы начинаем со случайного ключа, расшифровываем зашифрованный текст с помощью этого ключа, вносим небольшие изменения в ключ и расшифровываем снова, — рассказал Джордж Ласри, специалист по компьютерным наукам и участник проекта DECRYPT. — Если новый ключ лучше расшифрован, мы сохраняем изменение. В противном случае мы выбрасываем изменения".

Ласри и его коллеги — Норберт Бирманн, профессор музыки из Берлинского университета искусств, и Сатоши Томокио, физик и специалист по патентам — искали зашифрованные письма в онлайн-архивах Национальной библиотеки Франции. Сама библиотека наполнена ценными письменными документами исторического значения от радиоактивного блокнота Марии Кюри до корейских ксилографических документов, одних из древнейших документов, когда-либо напечатанных на дереве.

[ + – ] Расшифрованные письма содержали около 50 000 слов и 50 ранее неизвестных шрифтов, которые использовала Мария, общаясь со своими соратниками с помощью шифра Фото: 2022 Lasry, Biermann, Tomokiyo

Трио наткнулось на несколько некатегоризированных, зашифрованных документов, которые библиотека указала как работы начала 16 века, связанные с Италией. Но, изучив документы, исследователи обнаружили, что они находятся во Франции и не имеют ничего общего с Италией.

Ласри рассказал, что моментом озарения для команды стало обнаружение в письмах фамилии Уолсингема. Фрэнсис Уолсингем был главным секретарем Елизаветы I, и его команда расшифровала достаточно писем Марии во время ее заключения, чтобы создать дело для казни этой католической королевы.

В своей работе команда написала, что Уолсингем "часто упоминается в письмах". Мария предупреждает Кастельно о его планах во Франции и Шотландии, описывает его в негативных терминах, как хитрого человека, лживо предлагающего свою дружбу, скрывая вместе с тем свои истинные намерения.

[ + – ] Мария Стюарт в период полноправного правления Шотландией Фото: "Википедия"

Мария также реагирует на похищение своего сына-подростка Джеймса.

По словам команды, серия писем второй половины 1582 года освещает бурную реакцию Марии на известие о похищении ее сына Джеймса шотландским отрядом и отчаянной просьбе о помощи со стороны Франции. Когда французский король наконец-то отправляет посланника в Шотландию, Мария выражает свое разочарование результатами и ощущение, что Франции покинула ее и ее сына.

"Это только первая фаза проекта, — сказал Ласри. — Мы с нетерпением ждем, какую информацию историки смогут получить из этих писем".

Работа занимает много времени. По словам исследователей, 57 писем содержали около 150 000 отдельных символов, которые нужно было обработать; Расшифровка документов заняла больше времени, чем излом шифра.

Более подробно изучение писем может предоставить больше деталей о времени заключения королевы и, что она знала о действиях своих сообщников, которые они выполняли от ее имени.

Ранее Фокус писал о самом старом послании в бутылке. Исследователи нашли его в Шотландии.

Также мы рассказывали, что наконец-то ученым удалось расшифровать секретное письмо правителя Священной Римской империи Карла V.