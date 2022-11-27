500-летняя загадка. Ученые расшифровали секретное письмо правителя Священной Римской империи Карла V

В секретном послании императора речь шла о готовящемся покушении на его жизнь со стороны его врагов – французов.

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Французские ученые из Исследовательского института LORIA смогли расшифровать секретный код 500-леней давности, который раскрыл подробности слухов о заговоре французов убить императора Священной Римской империи и короля Испании Карла V, пишет Phys.

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Карл V (1500 -1558 гг.) был одним из самых могущественных правителей 16 века. Он управлял более 40 лет огромной империей, которая занимала большую часть территории Западной Европы и Америки. Можно сказать, что Карл V был первым правителем трансатлантического государства.

[ + – ] Карл V (1500 -1558 гг.) был одним из самых могущественных правителей 16 века. Он управлял более 40 лет огромной империей, которая занимала большую часть территории Западной Европы и Америки. Можно сказать, что Карл V был первым правителем трансатлантического государства Фото: Wikipedia

Ученые из Исследовательского института LORIA, Франция, потратили полгода на расшифровку письма, которое в 1547 году император написал своему послу во Франции. В этот исторический период, в первой половине 16 века, между Испанией и Францией, которой в то время правил король Франциск I, существовала постоянная напряженность, которая сопровождалась чередой войн.

Письмо, которое император Карл V написал своему послу во Франции Жану де Сен-Морису все эти столетия находилось забытым в одной из библиотек города Нанси, Франция. Криптограф Сесиль Пьеро из Исследовательского института LORIA впервые узнала о существовании этого письма только в 2019 году. И только несколько лет поисков привели ее к данному документу.

[ + – ] Письмо, которое император Карла V написал своему послу во Франции Жану де Сен-Морису все эти столетия находилось забытым в одной из библиотек города Нанси, Франция Фото: phys.org

По словам Пьеро, написанное императором в письме было одновременно загадочным и совершенно непонятным, так как Карл V использовал секретные символы. Шесть месяцев кропотливой работы позволили выделить целых 120 загадочных символов, которые встречаются в письме.

"В письме зашифрованными были целые слова, император заменял некоторые буквы загадочными знаками, скорее всего вдохновившись арабским языком. Также были символы, которые абсолютно ничего не значили и все в совокупности говорит о том, что таким образом император хотел скрыть настоящий смысл переписки от любого врага, который бы попытался расшифровать сообщение", — говорит Пьеро.

Прорыв в расшифровке письма произошел после того, как ученым удалось расшифровать одну фразу целиком и таким образом они смогли взломать секретный код императора. Также ученым помогло в расшифровке другое письмо, которое посол во Франции направил обратно императору. В этом сообщении ученые обнаружили ключ к раскрытию кода.

[ + – ] По словам Пьеро, написанное императором в письме было одновременно загадочным и совершенно непонятным, так как Карл V использовал секретные символы. Шесть месяцев кропотливой работы позволили выделить целых 120 загадочных символов, которые встречаются в письме Фото: phys.org

"Это действительно уникальный случай, ведь нам удалось прочитать письмо, которое никому не удавалось прочитать в течение 500 лет. В письме говорится о том, что отношения между Франциском I и Карлом V ухудшились в 1547 году, несмотря на мирный договор, который они подписали в 1544 году. Но отношения между ними все еще были напряженными настолько, что в письме говорится о том, что существуют слухи о заговоре французов с целью убийства Карла V", — говорит Пьеро.

Точных подробностей об этом заговоре в письме нет, но император выразил сильные опасения по этому поводу. Теперь ученые надеются расшифровать другую переписку между императором и его послом, чтобы получить более точное представление о политике Карла V в Европе.

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