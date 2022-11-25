С золотым языком. Археологи на севере Египте обнаружили необычных мумий

Ученые считают, что такой атрибут был необходим для общения в загробном мире с богом Осирисом.

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Мумии – это бесценное наследие Древнего Египта. Они помогают ученым узнать о жизни раньше. Однако иногда случаются довольно неожиданные экземпляры.

Недавно археологи из Министерства туризма и древностей в Египте обнаружили мумии с золотыми языками, — пишет издание Heritage Daily.

Необычные мумии обнаружили во время раскопок. Археологи стремились расширить исследовательскую зону некрополя Кувейсина. Это место захоронения на севере Египта, где расположены сотни гробниц разных периодов истории.

В ходе раскопок ученые обнаружили мумии с золотым языком. Он походил на амулет и размещен во рту умерших. Считается, что этот атрибут клали мертвым, чтобы те могли общаться в загробной жизни. В частности, выступать перед одним из самых уважаемых богов Древнего Египта – Осирисом.

Погребения с такими же золотыми языками уже находили. Такие мумии были обнаружены в феврале и декабре 2021 года. Тогда экземпляры находили в храме Тапосирис Магна в Александрии и на одном из участков вблизи современного города Эль-Бахнаса.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей отметил, что у мумии плохое состояние сохранения. Кроме того, возле них обнаружили несколько погребальных каменных амулетов и сосудов.

"Недавно открытая часть некрополя имеет другой архитектурный стиль. Ранние исследования погребений, мумий и похоронной коллекции свидетельствуют о том, что этот некрополь использовался в течение трех разных периодов: позднего древнеегипетского, птолемеевского и частично римского периодов", — сказал Айман Ашмави, глава Сектора древнеегипетских древностей.

Во время предварительных раскопок в Кувейсе археологи обнаружили сотни гробниц, каменных гробов и огромный гроб из черного гранита.

Напомним, ранее Фокус писал о необычной находке в Египте. Там археологам удалось обнаружить гробницу никому неизвестной царицы Нейт.