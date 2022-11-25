З золотим язиком. Археологи на півночі Єгипту виявили незвичайних мумій

Вчені вважають, що такий атрибут був необхідний для спілкування у потойбічному світі з богом Осірісом.

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Мумії — це неоціненна спадщина Стародавнього Єгипту. Вони допомагають вченим дізнатися про життя раніше. Однак іноді трапляються досить несподівані екземпляри.

Нещодавно археологи з Міністерства туризму та старожитностей у Єгипті виявили мумії з золотими язиками, пише видання Heritage Daily.

Незвичайні мумії виявили під час розкопок. Археологи прагнули розширити дослідницьку зону некрополя Кувейсіна. Це місце поховання на півночі Єгипту, де розташовані сотні гробниць різних періодів історії.

Під час розкопок вчені виявили мумії з золотим язиком. Він був схожий на амулет і розміщений у роті померлих. Вважається, що цей атрибут клали мертвим, щоб вони могли спілкуватися у загробному житті. Зокрема, виступати перед одним з найшанованіших богів Стародавнього Єгипту — Осірісом.

Поховання з такими золотими язиками вже знаходили. Такі мумії були виявлені у лютому та грудні 2021 року. Тоді екземпляри знаходили у храмі Тапосиріс Магна в Александрії та на одній із ділянок поблизу сучасного міста Ель-Бахнаса.

Генеральний секретар Вищої ради давнини зазначив, що у мумії поганий стан збереження. Крім того, біля них виявили кілька похоронних кам'яних амулетів та судин.

"Нещодавно відкрита частина некрополя має інший архітектурний стиль. Ранні дослідження поховань, мумій та похоронної колекції свідчать про те, що цей некрополь використовувався протягом трьох різних періодів: пізнього давньоєгипетського, птолемеївського та частково римського періодів", — сказав Айман Ашмаві, голова Сектор старовин.

Під час попередніх розкопок у Кувейсі археологи виявили сотні гробниць, кам'яних трун та величезну труну з чорного граніту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про незвичайну знахідку у Єгипті. Там археологам вдалося виявити гробницю нікому невідомої цариці Нейт.