Доведеться змінити історію. У Єгипті знайдено піраміду невідомої цариці Нейт

Це не перша незвичайна знахідка на місці розкопок у єгипетській Саккарі. Тут уже знаходили найцінніші артефакти легендарних фараонів.

Related video

Археологи часто проводять розкопки у Єгипті. Нещодавно під час дослідження вони виявили особливу піраміду. Вона належала невідомій раніше цариці, пише The Jerusalem Post.

Усередині неї були саркофаги, мумії та не тільки. Можна було побачити кілька тунелів. Артефакти виявили у Саккарі. Дослідники визначили, що царицю звали Нейт.

Заві Хавасс, колишній єгипетський міністр у справах давнини сказав, що раніше вона ніколи не зустрічалася в історичних джерелах. Тому країні доведеться додати нову монаршу особу до своєї історії.

На цьому місці розкопок раніше знаходили саркофаги та мумії. Вважається, що вони могли належати генералам та радникам короля Тутанхамона. Також увагу археологів привернула піраміда неподалік.

Припускають, що вона належала фараонові Теті. Він правив під час VI династії Стародавнього Єгипту. Тоді царям поклонялися як богам. Ймовірно, люди хотіли бути поховані біля фараонів.

Тоді ж під час розкопок раніше виявлялися лише поховання Стародавнього царства. Лише нещодавно вдалося знайти 22 взаємопов'язані шахти, глибиною від дев'яти до вісімнадцяти метрів. Саме в них можна побачити поховання лише з Нового царства.

Крім того, у піраміді Тіті знайшли величезний вапняковий саркофаг. І це не єдина цінна знахідка. Археологам до рук потрапили статуї богів, і навіть гра Сенет.

"Раніше не було відомо, що поховання часів Нового царства було поширено в цьому районі, тому це абсолютно унікальне місце", — кажуть археологи.

Також вони зазначають, що на саркофагах можна побачити різні обличчя: чоловіків та жінок. Їх прикрашають сцени з Книги мертвих. До того ж на кожному саркофазі є написи з іменами похованих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося відтворити обличчя рідкісної вагітної мумії з Єгипту у віці понад 2000 років.