Придется изменить историю. В Египте найдена пирамида неизвестной царицы Нейт

Это не первая необычная находка на месте раскопок в египетской Саккаре. Здесь уже находили ценные артефакты легендарных фараонов.

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Археологи часто проводят раскопки в Египте. Недавно во время исследования они обнаружили особую пирамиду. Она принадлежала неизвестной ранее царице, — пишет The Jerusalem Post.

Внутри нее были саркофаги, мумии и не только. Можно было увидеть несколько тоннелей. Артефакты обнаружили в Саккаре. Исследователи определили, что царицу звали Нейт.

Зави Хавасс, бывший египетский министр по делам древностей сказал, что раньше она никогда не встречалась в исторических источниках. Поэтому стране придется добавить новую монаршую особу к своей истории.

На этом месте раскопок ранее находили саркофаги и мумии. Считается, что они могли принадлежать генералам и советникам короля Тутанхамона. Также внимание археологов привлекла пирамида неподалеку.

Предполагают, что она принадлежала фараону Тете. Он правил во время VI династии Древнего Египта. В тот период царям поклонялись как богам. Вероятно, люди хотели быть погребенными возле фараонов.

В то же время во время раскопок ранее обнаруживались только захоронения Старого царства. Только недавно удалось найти 22 взаимосвязанные шахты, глубиной от девяти до восемнадцати метров. Именно в них можно увидеть погребение только из Нового царства.

Кроме того, в пирамиде Тети нашли огромный известняковый саркофаг. И это не единственная ценная находка. Археологам в руки попали статуи богов, а также игра Сенет.

"Раньше не было известно, что захоронения времен Нового царства были распространены в этом районе, поэтому это абсолютно уникальное место", — говорят археологи.

Также они отмечают, что на саркофагах можно увидеть разные лица: мужчин и женщин. Их украшают сцены из Книги мертвых. К тому же на каждом саркофаге есть надписи с именами погребенных.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученым удалось воспроизвести лицо редкой беременной мумии из Египта в возрасте более 2000 лет.