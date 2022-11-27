500-річна загадка. Вчені розшифрували секретний лист правителя Священної Римської імперії Карла V

У секретному посланні імператора йшлося про підготовку замаху на його життя з боку його ворогів — французів.

Related video

Французькі вчені з Дослідницького інституту LORIA змогли розшифрувати секретний код 500-річної давності, який розкрив подробиці чуток про змову французів вбити імператора Священної Римської імперії та короля Іспанії Карла V, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Карл V (1500 -1558 рр.) був одним із наймогутніших правителів 16 століття. Він керував понад 40 років величезною імперією, яка займала більшу частину території Західної Європи та Америки. Можна сміливо сказати, що Карл V був першим правителем трансатлантичної держави.

[ + – ] Карл V (1500 -1558 рр.) був одним із наймогутніших правителів 16 століття. Він керував понад 40 років величезною імперією, яка займала більшу частину території Західної Європи та Америки. Можна сказати, що Карл V був першим правителем трансатлантичної держави Фото: Wikipedia

Вчені з Дослідницького інституту LORIA, Франція, витратили пів року на розшифровку листа, який у1547 році імператор написав своєму послу у Франції. У цей історичний період, у першій половині 16 століття, між Іспанією та Францією, якою на той час правив король Франциск I, існувала постійна напруженість, яка супроводжувалася низкою воєн.

Лист, який імператор Карл V написав своєму послу у Франції Жану де Сен-Моріс всі ці століття знаходився забутим в одній з бібліотек міста Нансі, Франція. Криптографиня Сесіль П'єро з Дослідницького інституту LORIA вперше дізналася про існування цього листа лише у 2019 році. І лише кілька років пошуків привели її до цього документа.

[ + – ] Лист, який імператор Карл V написав своєму послу у Франції Жану де Сен-Морісу всі ці століття був забутий в одній з бібліотек міста Нансі, Франція Фото: mask-covid

За словами П'єро, написане імператором у листі було одночасно загадковим і абсолютно незрозумілим, оскільки Карл V використав секретні символи. Шість місяців кропіткої роботи дозволили виділити цілих 120 загадкових символів, що зустрічаються у листі.

"У листі зашифрованими були цілі слова, імператор заміняв деякі літери загадковими знаками, швидше за все надихнувшись арабською мовою. Також були символи, які абсолютно нічого не означали і все разом говорить про те, що таким чином імператор хотів приховати справжній сенс листування від будь-якого ворога, який спробував би розшифрувати повідомлення", — каже П'єро.

Прорив у розшифровці листа стався після того, як ученим вдалося розшифрувати одну фразу повністю і таким чином вони змогли зламати секретний код імператора. Також вченим допоміг у розшифровці інший лист, який посол у Франції надіслав назад імператору. У цьому повідомленні вчені виявили ключ до розкриття коду.

[ + – ] За словами П'єро, написане імператором у листі було одночасно загадковим і абсолютно незрозумілим, оскільки Карл V використав секретні символи. Шість місяців кропіткої роботи дозволили виділити цілих 120 загадкових символів, що зустрічаються у листі. Фото: mask-covid

"Це справді унікальний випадок, адже нам вдалося прочитати лист, який нікому не вдавалося прочитати протягом 500 років. У листі йдеться про те, що відносини між Франциском I і Карлом V погіршилися в 1547 році, незважаючи на мирний договір, який вони підписали у 1544. Але відносини між ними все ще були напруженими настільки, що в листі йдеться про те, що існують чутки про змову французів з метою вбивства Карла V", — говорить П'єро.

Точних подробиць про змову в листі немає, але імператор висловив сильні побоювання з цього приводу. Тепер вчені сподіваються розшифрувати інше листування між імператором та його послом, щоб отримати точніше уявлення про політику Карла V у Європі.

Фокус вже писав про те, що виявлений скарб, який вважався підробкою, довів існування імператора Римської імперії Спонсіана, який також вважався лише міфом.

Також Фокус писав про те, що археологи в Єгипті виявили незвичайних мумій із золотим язиком.