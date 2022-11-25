Підробка виявилася справжньою. Знайдений скарб доводить існування римського імператора Спонсіана

Хоча вчені у ХІХ столітті думали, що знайдений скарб є підробкою, нове дослідження говорить інакше.

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Спонсіан відомий як римський імператор-узурпатор. Раніше вважалося, що його існування було лише міфом. Однак дослідження останніх момент спростовує це твердження, — пише The Gurdian.

Учені досліджували цілий скарб. Раніше він вважався лише підробкою. Тепер дослідникам відомо, що артефакти вказують на зниклого імператора часів Римської імперії. Експерти ставили його існування під сумнів.

Припускали, що монети з містичним історичним обличчям було зроблено майстерними шахраями ще у ХVIII столітті. Ці монети мали зображення Спонісана. А аналіз підтвердив справжність цієї знахідки.

Дослідженням керував професор Пол Пірсон з Університетського коледжу Лондона. Він зазначив, що його команда впевнена, що монети справжні, як сам імператор. Передбачається, що Спонсіан керував Римською Дакією. У той період на цій території добували золото. Це все відбувалося у скрутні часи — по всій імперії була низка громадянських воєн, а на прикордонні пункти часто нападали грабіжники.

Монети були знайдені на території Румунії на початку ХVIII століття. Там можна побачити римських імператорів Гордіана III і Філліпа Арабського. Були й коштовності із зображенням Спонсіана. Останню не згадували в інших історичних джерелах. Хоча спочатку скарб вважали справжнім, протягом ХІХ ст. в учених з'явилися сумніви через грубий малюнок монет і дивних написів.

Під час карантину Пірсон узявся досліджувати це питання ретельніше. Він провів аналіз монет із нумізматом Хантеріанського музею в Глазго Джеспером Еріксоном. Водночас вони з'ясували, що монети є цінними. І станом на сьогодні таку вагу можна було б оцінити у 20 000 доларів США. Крім того, під час електронної мікроспопії з'ясували, що монети зношені, і, ймовірно, були в обігу кілька років. Ще одним доказом були мінерали на поверхні. Це показало, що скарб був довгий час під землею.

"Я вважаю, що ми з дуже високим ступенем впевненості встановили, що вони є справжніми", — зазначив Пірсон.

Сьогодні відомо, що регіон Дакія було ізольовано від центрального командного пункту. Це сталося через боротьбу в 260-х роках нашої ери. Деякі вчені вважають, що Спонісан був воєначальником одного з римського анклаву. До того ж, він міг заснувати власний монетний двір.

Деякі вчені назвали це дослідження "геніальною роботою". Деякі дослідники були відвертими скептиками та назвали доказами лише циклічними.

Раніше Фокус писав про унікальне відкриття Шотландії. Там місцевий житель за допомогою металошукача знайшов рідкісні монети епохи короля Едуарда.