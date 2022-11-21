За допомогою металошукача. У Шотландії знайшли скарб із тисячою монет епохи короля Едуарда

Це наймасштабніша знахідка для країни ще з ХІХ століття.

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У Шотландії археологи зробили вагоме відкриття. Вони змогли виявити, ймовірно, один з найбільших скарбів середньовічних монет, пише Daily Express.

Усього знайдено понад 8000 монет. Вони походять із різних країн: від Англії та Ірландії до держав континентальної Європи. Їх відносять до ХІІІ-ХІV століть. Вважається, що знахідка коштуватиме сотні тисяч фунтів стерлінгів на ринку давнини.

Минулого року цінні артефакти виявили у графстві Дамфрісшир. Більшість монет — це пенні часів Едуарда І та ІІ. Наразі намагаються розподілити монети відповідно до каталогів. Для цього кожну з них фотографують, міряють та зважують.

"Це абсолютно дивовижна знахідка. Після першого відкриття це місце було розкопане співробітниками Відділу шукача скарбів разом з археологами Національного музею Шотландії", — зазначив один з експертів.

Цей скарб є одним із найбільших, які знаходили на території країни з XIX століття. Його виявили неподалік Ґалловея — ще одного значущого місця. Саме тут знайшли цінну колекцію епохи вікінгів. Її оцінили у 2 мільйони фунтів стерлінгів.

[ + – ] Шукачі скарбів Фото: Daily Express

Виявлений новий скарб знайшли за допомогою металошукачів. За часів пандемії це стало своєрідним хобі. Багато хто виходить на вулицю і щось шукає за допомогою цього інструменту. Тож щотижня передають сотні нових артефактів.

Вони чекають на оцінку. Крім того, це викликає велике навантаження на робітників. У 2019 році зареєстровано лише 1551 артефакт, але зараз резерв для перевірки становить понад 5000 одиниць.

Залишати знахідку шукачі у себе вдома не можуть. Відповідно до шотландського законодавства, будь-який вагомий археологічно артефакт належить Короні. І про нього треба повідомляти. Але влада не завжди заявляє про своє право на власність.

Раніше Фокус писав про золоту монету у віці 600 років, виявлену в Канаді. Вважається, що він цілком може переписати історію контакту європейців із Північною Америкою.