С помощью металлоискателя. В Шотландии нашли клад из тысячи монет эпохи короля Эдуарда

Это самая масштабная находка для страны еще с ХІХ века.

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В Шотландии археологи сделали веское открытие. Они смогли обнаружить вероятно один из самых больших кладов средневековых монет, — пишет Daily Express.

Всего найдено более 8000 монет. Они происходят из разных стран: от Англии и Ирландии до государств континентальной Европы. Их относят к ХIII-ХIV векам. Считается, что находка будет стоить сотни тысяч фунтов стерлингов на рынке древностей.

В прошлом году ценные артефакты были обнаружены в графстве Дамфрисшир. Большинство монет – это пенни времен Эдуарда I и II. Сейчас пытаются распределить монеты в соответствии с каталогами. Для этого каждую из них фотографируют, меряют и взвешивают.

"Это совершенно удивительная находка. После первого открытия это место было раскопано сотрудниками Отдела кладоискателя вместе с археологами Национального музея Шотландии", — отметил один из экспертов.

Это сокровище является одним из самых больших, которые находили на территории страны с XIX века. Его обнаружили неподалеку от Галловея – еще одного значимого места. Именно здесь была найдена ценная коллекция эпохи викингов. Ее оценили в 2 миллиона фунтов стерлингов.

[ + – ] Металлоискатели Фото: Daily Express

Обнаруженный новый клад нашли с помощью металлодетектора. Во времена пандемии это стало своеобразным хобби. Многие выходят на улицу и что-то ищут с помощью этого инструмента. Поэтому еженедельно передают сотни новых артефактов.

Они ждут оценки. Кроме того, это вызывает большую нагрузку на рабочих. В 2019 году было зарегистрировано только 1551 артефакт, но в настоящее время резерв для проверки составляет более 5000 единиц.

Оставлять находку искатели у себя дома не могут. Согласно шотландскому законодательству, любой весомый археологически артефакт принадлежит Короне. И о нем нужно сообщать. Но власти не всегда заявляют о своем праве на собственность.

Ранее Фокус писал о золотой монете в возрасте 600 лет, обнаруженной в Канаде. Считается, что он вполне может переписать историю контакта европейцев с Северной Америкой.