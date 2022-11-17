Впервые с времен викингов: монета возрастом 600 лет удивила археологов и вызвала много вопросов
Пока что ученые не могут понять, как именно она оказалась в стране и почему.
Ньюфаундленд – самая восточная провинция Канады. Недавно в нем археологи обнаружили особый артефакт. Здесь нашли золотую монету в возрасте сотни лет, — пишет издание Arkeonews.
Считается, что она может быть самой старой, которую когда-либо находили на территории страны. Ее обнаружил в этом году историк Эдвард Ханйс. Однако находка еще вызывает множество вопросов у исследователей.
Сейчас известно, что золотая монета – это четверть. Она имеет английское происхождение и старейшая из найденных в Канаде. Ее отчеканили в Лондоне. Предполагают, что это произошло медом 1422 и 1427 годами. Если перевести в современные деньги, то ее вес был около 81 доллара или почти 3000 грн.
Также находка минимум на 70 лет старше времени, когда прибыли европейцы на остров. Эта 600-летняя монета предшествует первому задокументированному контакту европейцев с Америкой еще со времен викингов.
Пол Берри из Музея валюты Банка Канады имеет свою версию происхождения монеты. Он предполагает, что, вероятно, ее вывели из обращения после потери. Но как именно она попала в канадскую провинцию – до сих пор неизвестно.
В настоящее время исследования проводят дальше. Также допускается, что на месте находки проведут тщательные раскопки в будущем. Пока точное местонахождение монеты не разглашают. Это должно удержать от приключений соискателей драгоценностей.
В XV веке эту территорию уже исследовали. Джон Кебот по просьбе Генриха VII проводил здесь собственное исследование. Вскоре после этого сюда прибыли европейские колонизаторы.
Уже в начале XVI века португальцы хотели получить Лабрадор и Ньюфаундленд для зарождения Португальской империи. Многие века на этой территории существовали лагеря для отлова трески. Их использовали анлийцы, французы и баски.
И в 1583 году Великобритания основала здесь первую постоянную европейскую колонию.
Монету планируют выставить на всеобщее обозрение после изучения.
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