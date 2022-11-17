Впервые с времен викингов: монета возрастом 600 лет удивила археологов и вызвала много вопросов

Пока что ученые не могут понять, как именно она оказалась в стране и почему.

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Ньюфаундленд – самая восточная провинция Канады. Недавно в нем археологи обнаружили особый артефакт. Здесь нашли золотую монету в возрасте сотни лет, — пишет издание Arkeonews.

Считается, что она может быть самой старой, которую когда-либо находили на территории страны. Ее обнаружил в этом году историк Эдвард Ханйс. Однако находка еще вызывает множество вопросов у исследователей.

Сейчас известно, что золотая монета – это четверть. Она имеет английское происхождение и старейшая из найденных в Канаде. Ее отчеканили в Лондоне. Предполагают, что это произошло медом 1422 и 1427 годами. Если перевести в современные деньги, то ее вес был около 81 доллара или почти 3000 грн.

Также находка минимум на 70 лет старше времени, когда прибыли европейцы на остров. Эта 600-летняя монета предшествует первому задокументированному контакту европейцев с Америкой еще со времен викингов.

[ + – ] Редкая монета Фото: Arkeonews

Пол Берри из Музея валюты Банка Канады имеет свою версию происхождения монеты. Он предполагает, что, вероятно, ее вывели из обращения после потери. Но как именно она попала в канадскую провинцию – до сих пор неизвестно.

В настоящее время исследования проводят дальше. Также допускается, что на месте находки проведут тщательные раскопки в будущем. Пока точное местонахождение монеты не разглашают. Это должно удержать от приключений соискателей драгоценностей.

В XV веке эту территорию уже исследовали. Джон Кебот по просьбе Генриха VII проводил здесь собственное исследование. Вскоре после этого сюда прибыли европейские колонизаторы.

Уже в начале XVI века португальцы хотели получить Лабрадор и Ньюфаундленд для зарождения Португальской империи. Многие века на этой территории существовали лагеря для отлова трески. Их использовали анлийцы, французы и баски.

И в 1583 году Великобритания основала здесь первую постоянную европейскую колонию.

Монету планируют выставить на всеобщее обозрение после изучения.

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