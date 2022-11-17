Вперше з часів вікінгів: монета віком 600 років здивувала археологів та викликала багато запитань

Поки що вчені не можуть зрозуміти, як саме вона опинилася в країні та чому.

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Ньюфаундленд — найсхідніша провінція Канади. Нещодавно у ньому археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету у віці сотні років, пише видання Arkeonews.

Вважається, що вона може бути найстарішою, яку будь-коли знаходили на території країни. Її виявив цього року історик Едвард Ганйс. Однак знахідка ще викликає багато запитань у дослідників.

Наразі відомо, що золота монета — це чверть. Вона має англійське походження та найстаріша зі знайдених у Канаді. Її викарбували в Лондоні. Припускають, що це сталося між 1422 та 1427 роками. Якщо перевести в сучасні гроші, то її ціна була близько 81 долара або майже 3000 грн.

Також знахідка мінімум на 70 років старша за час, коли прибули європейці на острів. Ця 600-річна монета передує першому задокументованому контакту європейців з Америкою ще з часів вікінгів.

[ + – ] Рідкісна монета Фото: Arkeonews

Пол Беррі з Музею валюти Банку Канади має свою версію походження монети. Він вважає, що, ймовірно, її вивели з обігу після втрати. Але як саме вона потрапила до канадської провінції — досі невідомо.

Нині дослідження проводять далі. Також припускається, що на місці знахідки проведуть ретельні розкопки у майбутньому. Поки що точне місцеперебування монети не розголошують. Це має утримати від пригод здобувачів коштовностей.

У XV столітті цю територію вже досліджували. Джон Кебот на прохання Генріха VII проводив тут власне дослідження. Невдовзі після цього сюди прибули європейські колонізатори.

Вже на початку XVI століття португальці хотіли отримати Лабрадор та Ньюфаундленд для зародження Португальської імперії. Багато століть на цій території існували табори для вилову тріски. Їх використовували англійці, французи та баски.

І у 1583 році Великобританія заснувала тут першу постійну європейську колонію.

Монету планують виставити на огляд після вивчення.

Раніше Фокус писав про унікальні коштовності з піску, які можна побачити на пляжах в Алясці.