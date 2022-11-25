Подделка оказалась подлинной. Обнаруженный клад доказывает существование римского императора Спонсиана

Хотя ученые в ХІХ веке думали, что найденный клад является подделкой, новое исследование говорит иначе.

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Спонсиан известен как римский император-узурпатор. Раньше считалось, что его существование было только мифом. Однако исследование последних момент опровергает это утверждение, — пишет The Gurdian.

Ученые исследовали целое сокровище. Раньше оно считалось только подделкой. Теперь исследователям известно, что артефакты указывают на пропавшего императора времен Римской империи. Эксперты ставили его существование под сомнение.

Предполагали, что монеты с мистическим историческим лицом были сделаны искусными мошенниками еще в ХVIII веке. Эти монеты имели изображение Спонисана. А анализ подтвердил подлинность этой находки.

Исследованием руководил профессор Пол Пирсон из Университетского колледжа Лондона. Он отметил, что его команда уверена, что монеты настоящие, как и сам император. Предполагается, что Спонсиан руководил Римской Дакией. В тот период на этой территории добывали золото. Это все происходило в трудные времена – по всей империи был ряд гражданских войн, а пограничные пункты часто нападали грабители.

Монеты были обнаружены на территории Румынии в начале ХVIII века. На них можно увидеть римских императоров Гордиана III и Филиппа Арабского. Были и драгоценности с изображением Спонсиана. Последнего не упоминали в других исторических источниках. Хотя первоначально клад считали настоящим, в течение XIX в. у ученых появились сомнения из-за грубого рисунка монет и странных надписей.

Во время карантина Пирсон исследовать этот вопрос более тщательно. Он провел анализ монет с нумизматиком Хантерианского музея в Глазго Джеспером Эриксоном. Вместе они выяснили, что монеты ценны. И по состоянию на сегодняшний день такой вес можно было бы оценить в 20 000 долларов США. Кроме того, во время электронной микроспопии обнаружили, что монеты изношены, и, вероятно, были в обращении несколько лет. Еще одним доказательством были минералы на поверхности. Это указало, что клад был долгое время под землей.

"Я считаю, что мы с очень высокой степенью уверенности установили, что они настоящие", — отметил Пирсон.

Сегодня известно, что регион Дакия был изолирован от центрального командного пункта. Это произошло из-за борьбы в 260-х годах нашей эры. Некоторые ученые предполагают, что Спонисан был военачальником одного из римского анклава. К тому же он мог основать собственный монетный двор.

Некоторые ученые назвали это исследование "гениальной работой". Некоторые исследователи были откровенными скептиками и назвали доказательствами только циклическими.

Ранее Фокус писал об уникальном открытии в Шотландии. Там местный житель с помощью металлоискателя обнаружил редкие монеты эпохи короля Эдуарда.