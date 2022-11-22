Письмо из прошлого. В Шотландии нашли старейшее в мире послание в бутылке

Хотя в послании не было написано о месте хранения драгоценных сокровищ, находка является очень ценной.

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В прошлом году в Британии два друга выловили бутылку с посланием в море. Кто-то забросил ее в воду более 60 лет назад. Оказалось, что в 1961 году этот артефакт был брошен в море с пирса в Блэкпуле.

А недавно в Шотландии обнаружили гораздо более старое сообщение. Вероятно, его оставили 135 лет назад, — пишет IFL Science.

Оно имеет все шансы стать самым старым на планете. Находку обнаружили не в море, а под досками одного из домов. Ее увидел Пол Аллан при выполнении работ в одном из районов Эдинбурга. Он нашел пустую бутылку виски с письмом случайно.

После этого спустился вниз и рассказал об этом владелице. Она решила подождать возвращения детей из школы. Сначала вместе они пытались достать послание с помощью подручных инструментов. Но после того, как предприятие не увенчалось успехом, семья решила разбить бутылку молотком.

В записке не шла речь о местонахождении сокровищ. Не было и цитат великих философов, поэтов или писателей. На листе бумаги было написано: "Джеймс Ричи и Джон Грив постелили этот пол, но они не пили виски. 6 октября 1887".

Это послание иронически завершалось словами: "Тот, кто найдет эту бутылку, может подумать, что наша пыль разносится по дороге".

О личности авторов известно мало. Подозревают, что записку нашли в бывшей комнате горничной. Теперь это возможно, самое старое из всех найденных на планете посланий.

Раньше старейшей считалась бутылка, найдена в Австралии.

Фокус рассказывал, что 132-летнюю бутылку джина конца XIX века нашла семья, гуляя по пляжу в Западной Австралии. Внутри нее была записка на немецком языке датирована 12 июня 1886 года.

Также Фокус писал о необычной истории, когда послание в бутылке спасло жизнь туристам, застрявшим на вершине водопада в американском штате Калифорния.