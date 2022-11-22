Лист з минулого. У Шотландії знайшли найстаріше у світі послання у пляшці

Хоча в листі не було написано про місце зберігання дорогоцінних скарбів, знахідка є дуже цінною.

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Минулого року у Британії двоє друзів виловили пляшку з посланням у морі. Хтось закинув її у воду понад 60 років тому. Виявилося, що у 1961 році цей артефакт був кинутий у море з пірса у Блекпулі.

А нещодавно у Шотландії виявили набагато старіше повідомлення. Ймовірно, його залишили 135 років тому, пише IFL Science.

Воно має всі шанси стати найстарішим на планеті. Знахідку виявили не в морі, а під дошками одного із будинків. Її побачив Пол Аллан під час виконання робіт в одному з районів Единбурга. Він знайшов порожню пляшку віскі з листом випадково.

Після цього спустився і розповів про це власниці. Вона вирішила зачекати на повернення дітей зі школи. Спочатку вони намагалися дістати послання за допомогою підручних інструментів. Але після того, як підприємство не увінчалося успіхом, сім'я вирішила розбити пляшку молотком.

У записці не йшлося про місцеперебування скарбів. Не було й цитат великих філософів, поетів чи письменників. На аркуші паперу було написано: "Джеймс Річі та Джон Грів постелили цю підлогу, але вони не пили віскі. 6 жовтня 1887 року".

Це послання іронічно завершувалося словами: "Той, хто знайде цю пляшку, може подумати, що наш пил розноситься дорогою".

Про особистість авторів відомо мало. Підозрюють, що записку знайшли у колишній кімнаті покоївки. Тепер це можливо найстаріше з усіх знайдених на планеті послань.

Раніше найстарішою вважалася пляшка, знайдена в Австралії.

Фокус розповідав, що 132-річну пляшку джина кінця XIX століття знайшла родина, гуляючи пляжем у Західній Австралії. Усередині неї була записка німецькою мовою датована 12 червня 1886 року.

Також Фокус писав про незвичайну історію, коли послання у пляшці врятувало життя туристам, які застрягли на вершині водоспаду в американському штаті Каліфорнія.